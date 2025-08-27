Масово общините вдигнаха данък имоти

Средното увеличение на местните данъци в страната е с 2,5 пункта

Най-високи са налозите в Царево, Чепеларe и Приморско

Безпрецедентен скок на местните данъци през 2025 година на фона на последните 10 години показват изчисления на Института за пазарна икономика, според които повишението е невиждано за този период от време.

Налогът, който най-голям брой от българските общини са вдигнали, е този върху недвижимите имоти. Общината първенец в страната по най-високи данъци за пръв път е Царево.

За да сравнят данъчната тежест в различните общини, от Института за пазарна икономика използват индекс, който по скалата от 0 до 100 показва колко са високи налозите на дадено място.

Най-ниски местни данъци имат в община Калояново, която се намира в Централна България. Следват северозападната община Медковец, Мирково, Угърчин и Братя Даскалови, която е също в Централна България. Общото между общините с ниски данъци е, че те са по-рядко населени и разпръснати из страната.

В долната част на скалата попадат тези общини, чиито данъци са с размера на допустимия минимум, според Закона за местните данъци и такси. Колкото по-високи стават те, толкова по-нагоре по скалата се изкачват общините.

Тази година данъкът върху недвижимите имоти е бил увеличен на най-много места в страната – в почти една трета от общините. Увеличението при данък превозни средства е по-умерено, но пак на не малко места в страната – в 45 общини. 10 пък са тези, които са го намалили.

Данък възмездно придобиване на имущество също бележи 10-годишен рекорд, макар и с не чак толкова голяма разлика от последните няколко години. Понижен е в 3 общини. Патентният данък за обекти с до 100 квадратни метра търговска площ, който е увеличен в 28 общини. Досега той е бил увеличаван на не повече от 9 места в страната, в рамките на една година.

Общината с най-високи данъци тази година е Царево. Следва я друга туристическа дестинация – Община Чепеларе, която никога досега не е заемала място сред първите 5 от всички 265 общини у нас.

Следва друга община от Южното Черноморие – Приморско. Четвъртата позиция е за Ботевград, а дългогодишният първенец – Община Созопол, е едва пета. Освен Южното Черноморие, районите на София и Рила планина са останалите места в страната с концентрация на общини с едни от най-високите данъци.

Освен за отделните общини, от Института изчисляват и средната данъчна тежест за цялата страна. Увеличението през 2025 г. е безпрецедентно, поне за последните 10 години – с 2 пункта и половина. За целия този период от време, данъците не са спирали да растат. Изключение прави само 2019-а, когато е отбелязан спад от 1 пункт.