Вдигат вдовишката добавка към пенсиите

670 хил. пенсионери получават добавка, като средната сума е 222 лв.

Изплащат парите от 7 октомври

Вдигат вдовишките добавки до 35% от пенсията на починалия съпруг. Правителството работи за увеличение на добавката - от 30% на 35% от пенсията на починал съпруг, пише в приветствие на премиера Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора, който беше отбелязан в сряда. Повишаването на вдовишката добавка от 30% на 35% от пенсията на починалия съпруг или съпруга е част от програмата за управление на правителството, коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Желязков допълва, че въпреки трудностите пенсиите са увеличени с 8,6% през тази година, а всички държавно финансирани домове за възрастни хора се ремонтират и догодина условията в тях ще бъдат изцяло обновени. По повод Деня на възрастните хора премиерът добавя, че отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост са градили България такава, каквато я познаваме. Наш дълг е да им осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение, отбелязва Желязков. “Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим. Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред”, допълва премиерът.

Общо изплащаните добавки към пенсиите са 770 844, като най-много са вдовишките, показват данни на НОИ към края на миналата година. Вдовишки добавки взимат 670 хил. пенсионери. В момента добавката е в размер на 30% от пенсията на починалия съпруг, а средната изплащана сума през миналата година е почти 222 лв.

Пет пъти са повече жените, които взимат вдовишка добавка, от мъжете. Близо 472 хил. са вдовиците, които получават една трета от пенсията на починалия си съпруг. В същото време мъжете вдовци са 92 446 човека. Средната добавка на мъжете е 176 лв., а на жените е 230 лв. Мъжете взимат по-малки вдовишки добавки, тъй като жените в страната получават по-ниски пенсии. Само за миналата година НОИ е отпуснал 39 469 нови вдовишки добавки, като най-много са в София - 5454, и в Пловдив - 3655.

Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще завърши на 20 октомври (понеделник), обявиха от НОИ. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2025 г.

На 2 октомври на всички правоимащи хора ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).