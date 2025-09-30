Получаващите българска пенсия в чужбина трябва да подадат декларация до края на годината

Получаващите българска пенсия лица, които живеят в страна, за която не се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, например за Австралия, Аржентина, Куба, Кувейт, Нова Зеландия, САЩ, Тайланд, Япония и др., трябва да подават т.нар. „декларация живот“ всяка календарна година в периода от 1 ноември до 31 декември. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

"За този кръг лица се създава задължение да подават декларация за продължаване получаването на пенсията („декларация живот“) веднъж годишно. Промяната е свързана с това, че те живеят в държави, с които не се прилагат механизми за уведомяване в случай на смърт и са налице случаи, при които органът по пенсионно осигуряване узнава за това обстоятелство от наследниците или от трети лица на много по-късен етап", посочват от НОИ.

Срокът за представяне на декларацията ще е от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. Тази година също ще трябва да се представи декларация – в срок до 31 декември. Декларацията трябва да е заверена от консулска служба или друг официален орган. Тя може да се подаде лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице. Възможно е подаване и по електронен път с КЕП или ПИК на НОИ.

Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. Това облекчение предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха обнародвани. За пенсионерите остава ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.