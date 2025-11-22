Нов скок в цените на зеленчуците

Заради повишените разходи на оранжерийните производители

Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция предупреждава за очаквано поскъпване на зеленчуците през следващата година. Според бранша причината не е въвеждането на еврото, а нарастващите разходи за труд и енергия, които директно влияят върху себестойността на продукцията.

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще се предлагат на пазара още около месец, след което около 90% от оранжериите ще останат празни през зимата. Основната причина е високата цена на отоплението, която прави производството нерентабилно.

Иван Кабуров от село Мало Конаре вече прибира последната реколта от своите 8 декара оранжерии. Последните домати се продават на едро по 2,80 лв. за килограм.

„Поставени сме в ситуация да прекратим производството, въпреки че растенията могат да дават още месец. Иначе губим“, обясни Кабуров пред Нова телевизия. Оранжериите му ще останат празни поне до март, а първите български зеленчуци от новата реколта се очакват едва в края на април или началото на май.

От началото на 2026 г. минималната работна заплата ще се повиши с 12,6%, което ще увеличи и осигуровките. Това допълнително оскъпява производството, като в оранжерията на Кабуров работят 28 души.

„По-добре временно да затворим и да съкратим работниците. Иначе рискуваме фалит“, предупреждава той, като добавя, че част от служителите могат да останат без работа или да напуснат страната.

Според асоциацията увеличението на цените на зеленчуците догодина ще е до 5%, като по-висок ръст е малко вероятен заради натиска от вноса. Само около 10% от оранжериите ще работят през зимата, основно тези с предварителни договори с големите търговски вериги или с клиенти в чужбина.

„Тези производители са малко и не могат да задоволят вътрешния пазар. Нишата ще се запълни с внос от други европейски и трети страни“, обясни председателят на асоциацията Марин Генуров.