Официално: Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Министерският съвет одобри коледна добавка от 120 лева за пенсионери под линията на бедност. Добавката ще бъде изплатена с декемврийските пенсии на 536 хиляди пенсионери. За целта към бюджета на Националния осигурителен институт ще бъде направен трансфер от 64 милиона лева.

Линията на бедност за 2025 г. е определена на 638 лева.

На 20 ноември управляващите одобриха изплащането им след заседание на Съвета за съвместно управление. Бонусът няма да е за всички, а само за тези с доходи до линията на бедност, а Деница Сачева обяви, че управляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон.