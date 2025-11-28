Банкоматите спират на 31 декември, носете си пари в брой!

Банковата система у нас ще премине технически от лев към евро в периода 31 декември – 2 януари, съобщиха за БНТ от Асоциацията на банките в България. Всяка банка ще оповести отделно точния график за промяната.

По време на прехода се очаква кратко прекъсване на услугите – между 21:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. след полунощ. След този час картовите системи постепенно ще възстановят работа и ще преминат към нормален режим, при който всички плащания ще се извършват само в евро.

От 1 януари 2026 г. и банкоматите в цялата страна ще започнат да изплащат единствено евро.

Асоциацията на банките препоръчва клиентите да осигурят достатъчна наличност по картите си за празничните дни, както и да разполагат с известна сума в брой в левове за нощта на Нова година.

Левови банкноти и монети ще останат в обращение и през януари по време на периода на двойно обращение.