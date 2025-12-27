На 27 декември касите на БНБ работят извънредно заради засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети, предаде БНТ.

Касите ще бъдат отворени в периода от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване. В касовия център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" освен продажбата на стартови комплекти ще бъде възможна и обмяната на левове.

Всеки комплект съдържа общо 42 евромонети с българска национална страна на обща стойност 10 евро и 23 цента (20 лева).

От БНБ посочват, че мярката цели да осигури по-плавен преход към еврото и да допринесе за по-добрата информираност на гражданите преди официалното въвеждане на единната европейска валута.

Едно физическо лице може да закупи до два броя от коплектите с евромонети.