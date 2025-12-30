Промяна в плащането с карти в градския транспорт в София

Въвежда се временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в София в периода от 31 декември 2025 г. до 2 януари 2026 г., съобщиха от Центъра за градска мобилност.

От ЦГМ уточняват, че пътуванията, извършени след 04:00 часа на 31 декември, може да бъдат отчетени със закъснение, като известията за плащане (SMS, push нотификации и др.) е възможно да бъдат получени на 1 януари. Всички пътувания, направени на 31 декември и 1 януари, ще бъдат окончателно обработени и таксувани по банковите карти на 2 януари.

Причината за временната промяна е свързана с техническите процеси по преминаването към еврото, поясняват от ЦГМ.

От 1 януари 2026 г. България преминава към единната европейска валута, което налага пренастройване на системите на търговските банки. В резултат на това в последните часове на 2025 г. и първите часове на новата година са възможни временни прекъсвания на някои банкови услуги.

Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, като IBAN номерата остават непроменени и не се изискват допълнителни действия от страна на клиентите.

Най-същественото техническо прекъсване за всички банки е планирано в интервала между 21:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари.