Остават 3 дни до еврото: Какво трябва да направим още сега

Финансистите предупреждават да не бързаме с обмяната на пари

Остават само три дни до въвеждането на еврото. 29 и 30 декември са последните работни дни за годината, а след това първият работен ден ще бъде 5 януари, когато плащанията ще се извършват едновременно в лева и евро – до края на месеца.

Експертите напомнят да се подготвим навреме за прехода. Препоръчително е да разполагаме с достатъчно пари в брой за посрещането на Нова година, тъй като се очаква временно спиране на картовите и онлайн разплащания.

Съветът е и битовите сметки да бъдат платени преди 30 декември, особено ако това става онлайн, за да се избегнат просрочия.

Финансистите предупреждават да не бързаме с обмяната на пари, тъй като в момента условията са по-неизгодни. Официалният и задължителен фиксиран курс от 1,95583 лева за 1 евро ще влезе в сила от 1 януари.

В оставащите работни дни гражданите могат да се възползват и от по-ниските цени за подмяна на лични документи. В момента новата лична карта струва 18 лева, а от 1 януари цената ѝ ще се увеличи на 30 лева.