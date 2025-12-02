Жените в ЕС трябва да работят 15 месеца и половина, за да изравнят мъжките заплати

Още по темата: В Испания половината заплата отива за наем 17.11.2025 23:09

Индексът потвърждава няколко парадокса

От 17 ноември жените в ЕС работят „безплатно“. Това е символичната дата, определена за 2025 г., от която Европейската комисия изчислява, че жените, поради разликата в заплащането между половете, която е 12 %, започват да работят до края на годината, сякаш не получават заплата за това. Европейският институт за равенство между половете (EIGE), който внимателно преглежда и сравнява данните от 27-те държави членки всяка година, за да изготви индекс за равенство в целия съюз, е още по-категоричен: в последния си доклад той посочва, че жените трябва да работят 15 месеца и 18 дни, за да спечелят колкото един мъж печели за една година, пише El Pais.

И това, предупреждава организацията със седалище във Вилнюс, ще отнеме много време: пълното равенство между половете ще бъде постигнато, ако изобщо бъде постигнато, едва след половин век. С много късмет и, преди всичко, с по-добри политики в областта на равенството между половете.

„Жените работят безплатно еквивалента на цяло „фантомно“ тримесечие“, твърди директорката на EIGE Карлиен Шеле в новия доклад, публикуван във вторник, който потвърждава, че жените печелят средно годишно само 77 % от това, което печелят мъжете. Това е съществено подобрение в сравнение с 69%, които жените печелеха по отношение на мъжете през 2015 г., но въпреки напредъка в цяла Европа, „пълното равенство между половете остава на разстояние от поне 50 години“, предупреждава EIGE. „Тези три месеца и 18 дни, които се губят всяка година поради разликата в заплащането, са несправедливи. Те са пречка за равенството и конкурентоспособността в цяла Европа“, предупреждава Шеле. Защото това е време, „което не е прекарано с семейството, в учене, тренировки или почивка“, отбелязва в доклада институцията, която от 2013 г. публикува ежегодно индекс, който се е превърнал в еталон за анализ и сравнение на политиките за равенство между половете в държавите членки. Особено защото жените „продължават да поемат по-голямата част от грижите и неплатените домакински задачи, което ограничава участието им в отдиха и обществения живот“. Три месеца и половина годишно са също време, което „не се отчита за пенсиите и за доходите през целия живот“, осъжда EIGE. Всъщност разликата в пенсиите между половете е 25 % в ЕС, се посочва в доклада.

Индекс на равенството между половете в Европа

Индексът класифицира представянето на страните по скала от 0 до 100, като оценява напредъка в областта на равенството в сфери като работа, пари, знания, време, власт, здраве или насилие на основата на пола, между други.

Европейският институт измерва ежегодно напредъка в областта на равенството между половете в шест области: работа, пари, знания, време, власт и здраве. Освен това, тази година е добавен разширен мониторинг на насилието над жени, което, според института, продължава да бъде „широко разпространено и рядко сигнализирано“, въпреки че „забавя обществото в неговия път към равенство между половете“, както и на пресечните неравенства, като се вземат предвид множество фактори от живота, като възраст, сексуална ориентация, увреждания или мигрантски произход. С всички тези данни индексът класифицира представянето на страните по скала от 0 до 100, където 100 означава пълна равенство между половете, което към днешна дата и в обозримо бъдеще никоя страна не постига. Най-близо до това, отново, е Швеция с 73,7 точки. На последно място в ЕС е Кипър с 47,6 точки.

Испания има 70,9 точки, което е значително над средната стойност за Европа от 63,4 точки и само на 2,8 точки от лидера Швеция. Цифрите не са съпоставими с тези от миналата година, защото EIGE е актуализирал методите си на работа – сега включва например нарастващото влияние на цифровизацията върху живота на гражданите и важността на баланса между работата и личния живот – и цифрите се различават в сравнение с тези от предишните доклади. Но структурата и сравнителната механика продължават да служат за установяване на референтни параметри с предишните години, подчертава институтът.

Индексът потвърждава няколко парадокса. Например, че има повече жени с висше образование отколкото мъже. Въпреки това, тъй като „те се ориентират към традиционно „феминизирани“ дисциплини, академичният им успех не се превръща в равни възможности на работното място или в ръководни позиции, нито в равенство в заплащането и пенсиите“, се посочва в доклада. Във всички възрастови групи мъжете продължават да вярват, че ако печелят повече от жените, това е защото работата им е „по-взискателна“ – възприятие, което все по-малко жени споделят, особено по-младите, посочва EIGE. Въпреки това, те се сблъскват с негативни реакции в интернет и „регресивна нагласа по отношение на пола“, която прави младите мъже „по-малко склонни“ да признават продължаващите неравенства.