Най-малко 20 души са загинали при полицейска операция в Рио де Жанейро (ВИДЕО)

Следващата седмица Рио ще бъде домакин на срещата на кметовете C40

Най-малко 20 души, включително двама полицейски служители, са били убити при мащабна операция срещу организираната престъпност в Рио де Жанейро във вторник, съобщи правителството на щата, дни преди бразилският град да бъде домакин на големи събития, свързани с глобалната климатична конференция COP30, съобщава Reuters.

„Ние сме твърдо решени да се борим с наркотероризма“, написа губернаторът Клаудио Кастро в социалните медии, като обяви операцията, в която според него са участвали 2500 служители на силите за сигурност в фавелите Алемао и Пенха. Фавелите са бедни, гъсто населени селища в покрайнините на Рио.

"Isso não é uma briga política, é um clamor por ajuda, as forças de segurança do Rio de Janeiro estão sozinhas", diz governador Cláudio Castro. Megaoperação na Zona Norte do Rio deixa 20 mortos nesta terça (28).



Властите заявиха, че останалите 18 жертви са заподозрени в връзки с трафика на наркотици.

Следващата седмица Рио ще бъде домакин на срещата на кметовете C40 и на наградата Earthshot Prize на принц Уилям, в която ще участват известни личности, сред които поп звездата Кайли Миноуг и четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел.

И двете събития са част от подготовката за климатичната среща на върха на ООН COP30, която ще се проведе в Белем, в северната част на Бразилия.

Мащабните полицейски операции не са необичайни преди големи международни събития в Рио,

което беше домакин на мачове от Световното първенство по футбол през 2014 г., Олимпийските игри през 2016 г., срещата на върха на Г-20 през 2024 г. и срещата на върха на БРИКС по-рано тази година.

Операцията във вторник беше описана от държавното правителство като най-голямата, насочена срещу бандата Comando Vermelho. Най-малко 56 души са били арестувани, докато властите се опитаха да изпълнят 250 заповеди за арест и претърсване, добави правителството.