Най-силната буря за годината: ураганът „Мелиса“ връхлетя Ямайка със 185 мили в час (ВИДЕО)

Най-силната буря за годината, която достигна скорост на вятъра от 185 мили в час в Карибско море, вече отне живота на най-малко седем души и се очаква да удари Куба и Бахамските острови, съобщава The Times.

Според местни медии пациентите в болницата Блек Ривър в Сейнт Елизабет трябваше да бъдат преместени, след като ураганът Мелиса отнесе покрива. Има значителни структурни щети по сградата.

Това е най-силната буря, която е достигнала сушата в Ямайка и навсякъде в Атлантическия океан от урагана Дориан през 2019 г.

Ураганът „Мелиса” достигна сушата близо до Ню Хоуп, Ямайка, носейки разрушителни ветрове, свлачища и наводнения.

