Най-силната буря за годината: ураганът „Мелиса“ връхлетя Ямайка със 185 мили в час (ВИДЕО)

Има значителни структурни щети по сградата

Най-силната буря за годината, която достигна скорост на вятъра от 185 мили в час в Карибско море, вече отне живота на най-малко седем души и се очаква да удари Куба и Бахамските острови, съобщава The Times.

Според местни медии пациентите в болницата Блек Ривър в Сейнт Елизабет трябваше да бъдат преместени, след като ураганът Мелиса отнесе покрива. Има значителни структурни щети по сградата.

The Black River hospital roof is gone and they had moved patients to the top floor. Sad. pic.twitter.com/AdnMM1pqix — Rampanpiza (@dentona22) October 28, 2025

Това е най-силната буря, която е достигнала сушата в Ямайка и навсякъде в Атлантическия океан от урагана Дориан през 2019 г.

Ураганът „Мелиса” достигна сушата близо до Ню Хоуп, Ямайка, носейки разрушителни ветрове, свлачища и наводнения.