Кораб, превозващ радиоактивен товар, е заседнал край бреговете на Филипините

Кораб с контейнери с радиоактивен цинков прах е заседнал край брега на Филипините и не може да разтовари, защото няма място, което да се съгласи да приеме материала, пише Bloomberg.

Контейнерите не представляват опасност за обществеността, тъй като излъчването извън тях е много слабо, според Карло Арсила, директор на Филипинския институт за ядрени изследвания.

Приоритетът сега е да се намери място за депониране или погребване на контейнерите и да се премахнат радиоактивните материали от съоръжението на SteelAsia и склада на Zannwann.

Пристанищните власти не позволяват на кораба, който пристигна преди няколко дни от Индонезия, да разтовари в Манила, освен ако няма местна власт, която е готова да поеме отговорността за временното съхранение или изхвърляне на товара, заяви във вторник Карло Арсила, директор на Филипинския институт за ядрени изследвания.

Въпреки това, ситуацията добавя нова сложност към нарастващия проблем с радиоактивните материали, открити в различни части на Югоизточна Азия. Индонезийско разследване през септември разкри цезий-137 в център за металообработка, който доставя материали за строителство и производство в индустриален парк в западната част на остров Ява. Отделно от това, то също така сигнализира за контейнери с цинков прах от Филипините в пристанището на Джакарта. Индонезия този месец спира вноса на метални отпадъци.

Цезий-137 е изкуствен радионуклид, използван в медицински устройства и измервателни уреди, а също така е един от страничните продукти на процесите на ядрено делене в реактори и тестове на оръжия. Излагането на изотопа може да повиши риска от рак, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ.

Разследването беше започнато, след като през август Американската агенция за храните и лекарствата съобщи за откриването на следи от радиоактивен материал в пратки с замразени скариди от една от най-големите компании за скариди в Индонезия, което доведе до изтегляне на продукти от пазара от компании като Walmart Inc.

Пратките, които сега са блокирани край брега на Манила, съдържат цинков прах, замърсен с цезий-137, който е бил изнесен в Индонезия от Zannwann International Trading Corp., китайска търговска фирма с офиси във Филипините, каза Арсила. Той добави, че пратките са били върнати в Манила след откриването на цезий-137.

Служител на Филипинския институт за ядрени изследвания заяви, че цинковият прах е с произход от филипинския производител на стомана SteelAsia Manufacturing Corp. и друга стоманена компания, и че радиоактивност е била открита само в завода за рециклиране на скрап на SteelAsia, разположен в провинция Батангас, южно от столицата.

Цинковият прах има широк спектър от промишлени и химически приложения,

защото е устойчив на корозия.

Но SteelAsia заяви, че няма никаква връзка с цинковия прах и че контейнерите не произхождат от нея. Въпреки това, компанията, която е най-големият производител на стомана във Филипините, доброволно е спряла дейността на завода си от предпазливост.

Арсила заяви, че приоритетът сега е да се намери място за депониране или погребване на 23-те контейнера и да се премахнат радиоактивните материали от съоръжението на SteelAsia и склада на Zannwann, които според него могат да бъдат „значителни“.

Досега не са регистрирани случаи на радиоактивност в предишни пратки на Zannwann за Индонезия, заяви Арсила. Той не можа да каже дали последната пратка от Филипините е свързана с замърсяването с цезий-137 в Индонезия.