Преди минути: Ново силно земетресение удари Западна Турция

Земетресение с магнитуд 4.5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показват данните на сайта на Европейския средиземноморски център (EMSC).

Трусът е регстриран на 63 км югоизточно от Балъкесир в 10:10 часа местно време (09:10 часа българско време), на 12 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 11 км.

Снощи в същия район бе регистрирано земетресение с магнитуд 6.1 по скалата на Рихтер, което бе усетено и в България. В резултат бяха регистрирани над 100 вторични труса.