АФП: Посещението на Тръмп в Япония - Пикапи, позлатени топки за голф, руски газ и инвестиции

Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Япония започна днес и вече очертава редица предизвикателства за Токио — традиционен съюзник на Вашингтон, който обаче се сблъсква с по-високи мита, натиск за по-големи инвестиции и искания за увеличаване на военните разходи, пише АФП.

Тръмп ще се срещне с император Нарухито и новата министър-председателка Санае Такаичи, която е на поста си едва от седмица. Тя обяви, че иска да издигне японско-американските отношения „до нови висоти“.

Консервативната лидерка беше близък съюзник на покойния премиер Шиндзо Абе – политик, с когото Тръмп поддържаше топли отношения.

Медиите в Токио съобщават, че японското правителство ще подари на Тръмп голф стикове, принадлежали на Абе, и позлатени топки за голф – символичен жест към миналото им партньорство.

След като Вашингтон намали митата върху японските автомобили от 25% на 15%, износът за САЩ се срина с 24% през септември. Автомобилният сектор, който формира близо една трета от японския износ, остава под напрежение. Същевременно САЩ настояват Япония да увеличи покупките на американски стоки – от ориз до пикапи Ford F-150.

В замяна на облекченията по митата Вашингтон очаква 550 млрд. долара японски инвестиции в американската икономика. Част от сумата ще бъде под формата на заеми и гаранции, а реалните преки инвестиции ще бъдат ограничени до около 2%, уточняват японски източници.

САЩ настояват Япония да се откаже от руския втечнен газ и да премине към американски доставки. Компаниите JERA и Tokyo Gas вече водят преговори за дългосрочни договори с проекти в Аляска.

В отбранителната сфера Тръмп иска Токио да увеличи бюджета си до 5% от БВП – над два пъти повече от сегашната цел на Япония (2%). Президентът ще акцентира върху темата в реч на борда на самолетоносача „Джордж Вашингтон“.