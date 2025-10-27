Опасно време в Истанбул: Властите издадоха предупреждение за интензивни валежи и силни ветрове

Властите призовават жителите и туристите да бъдат внимателни

Истанбулската голяма община издаде предупреждение за силни валежи и бурни ветрове, които ще засегнат града днес и утре, съобщава „Дейли Сабах“.

Според метеорологичните прогнози поривите на вятъра днес могат да достигнат 65 км/ч, а количеството валежи се очаква между 10 и 30 литра на квадратен метър в различните части на града.

Властите призовават жителите и посетителите на Истанбул да бъдат внимателни, да планират придвижването си и да очакват възможни прекъсвания на транспортните връзки. Особено внимание трябва да се обърне на ниските райони и крайбрежните зони, където рискът от наводнения е повишен.

Според прогнозата времето се очаква да се подобри в сряда.