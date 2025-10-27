Пекин: САЩ и Китай постигнаха консенсус за търговско споразумение

Китайският външен министър Ван Йи каза, че търговските преговарящи от Китай и САЩ са постигнали „рамков консенсус“.

Думите на Ван дойдоха по време на срещата му с американския държавен секретар Марко Рубио в Малайзия, предаде АФП.

„Чрез икономическите и търговските разговори в Куала Лумпур двете страни... постигнаха рамков консенсус относно взаимни решения на настоящите неотложни икономически и търговски въпроси“, каза китайският топ дипломат.

Преговарящите работят върху уточняването на детайлите по споразумението за митата и други търговски въпроси преди срещата на 31 октомври между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин.