Петролът поскъпна на фона на съобщенията за рамково търговско споразумение между САЩ и Китай

Цените на петрола се повишиха, след като икономическите служители на САЩ и Китай очертаха рамката на търговското споразумение, което намали опасенията, че тарифите и ограниченията върху износа между двата най-големи консуматора на петрол в света могат да забавят световния икономически растеж, предава Reuters.

Фючърсите на петрола от сорта Brent се повишиха с 47 цента, или 0,71%, до 66,41 долара за барел. Фючърсите на американския петрол West Texas Intermediate се повишиха с 44 цента, или 0,72%, до 61,94 долара, след ръст от 8,9% и 7,7% съответно през предходната седмица поради санкциите на САЩ и ЕС срещу Русия.

В клиентска бележка Haitong Securities съобщава, че пазарните очаквания са се подобрили след новите санкции срещу Русия и отслабването на напрежението между САЩ и Китай, което противостои на опасенията относно излишъка на суров петрол, довел до понижение на цените в началото на октомври.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в неделя, че официални лица от САЩ и Китай са се споразумели за "много съществена основа“ за търговско споразумение, което ще позволи на президента Доналд Тръмп и председателя Си Дзинпин да обсъдят търговското сътрудничество тази седмица.

Бесънт каза, че това споразумение ще позволи да се избегнат 100% тарифи на САЩ върху китайски стоки и да се постигне отлагане на контрола върху износа на редкоземни елементи от страна на Китай.