Ескалира напрежението между САЩ и Венецуела – Възможна ли е конфронтация?

Венецуелското правителство осъди като „военна провокация“ съвместните военни учения на Съединените щати и Тринидад и Тобаго в Карибския регион, пише БТВ. Според Каракас, в района са заловени наемници, подготвящи „операция под чужд флаг“, а засилено американско военно присъствие допълнително засилва напрежението.

Пентагонът разположи самолетоносача „Джералд Форд“ в района, а президентът Доналд Тръмп потвърди, че е одобрил тайни операции на ЦРУ срещу режима на Николас Мадуро като част от политиката на натиск върху венецуелската власт. Официално операцията е насочена срещу наркотрафика, като САЩ вече разполагат седем военни кораба в Карибско море и един в Мексиканския залив. От началото на септември американските сили са извършили десет въздушни удара срещу плавателни съдове, представяни като принадлежащи на наркотрафиканти, при които са загинали най-малко 43 души.

Мадуро отхвърля обвиненията за наркотрафик и твърди, че САЩ се опитват да го свалят от власт, за да контролират петролните залежи на Венецуела.

Ученията, провеждани от 26 до 30 октомври, включват морска, въздушна и наземна подготовка. Според официалните данни на Тринидад и Тобаго целите са укрепване на военното сътрудничество, повишаване на оперативната готовност, обмен на тактически знания и борба срещу транснационалната престъпност.

Експертите отбелязват, че ученията имат и геополитическо значение — присъствието на американски военни кораби се възприема като стратегически сигнал към страните в региона, включително Венецуела, която ги тълкува като демонстрация на военен натиск.

Съвместните маневри между САЩ и Тринидад и Тобаго подчертават както оперативната готовност и регионалната сигурност, така и сложните политически и геополитически измерения на присъствието на американските въоръжени сили в Карибския басейн.