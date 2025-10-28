Тръмп предупреди Путин: Имаме ядрен подводен кораб край вашето крайбрежие

Доналд Тръмп предупреди Владимир Путин, че САЩ имат ядрен подводен кораб край руското крайбрежие, след като осъди теста на Русия с крилата ракета „Буревестник“ като „неподходящ“, съобщава Independent.

Руският президент заяви, че Русия е успешно тествала своята ядрена крилата ракета, която според Москва може да пробие всяка отбранителна система. По данни на Москва, „Буревестник“ е прелетяла 14 000 км. Новината за теста разгневи Вашингтон.

В отговор Тръмп отбеляза, че САЩ не е необходимо да изстрелва ракети на толкова дълги разстояния, тъй като разполага с ядрен подводен кораб край руското крайбрежие.

„Те знаят, че имаме ядрен подводен кораб, най-великият в света, точно край техните брегове, така че, мисля, не е необходимо да изстрелваме на 8 000 мили“, каза Тръмп на репортери.