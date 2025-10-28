6,1 по Рихтер в Турция: Разрушени сгради и над 40 вторични труса (ВИДЕО)

Три двуетажни сгради и един магазин бяха разрушени след земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер, разтърсило района на Съндъргъ, в окръг Балъкесир, Западна Турция. За щастие пострадалите постройки са били необитаеми и към момента няма данни за загинали.

Трусът е регистриран малко преди 22:00 часа българско време в понеделник. По информация на местните власти, 22 души са потърсили медицинска помощ, основно заради панически пристъпи.

Очевидци споделят, че земетресението е било силно и продължително. Усетено е в редица градове, включително Истанбул, Бурса, Измир и Родосто, както и в някои райони на България.

Според турската сеизмологична служба, в часовете след основния трус са регистрирани над 40 вторични земетресения с различна сила.

Припомняме, че през август в същия район също беше отчетено силно земетресение.