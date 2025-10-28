8 унграрци и двама германци загинаха в самолетна катастрофа в Кения

Кенийската авиокомпания "Момбаса Еър Сафари" съобщи, че осем унгарци и двама германци са пътували в един от самолетите ѝ, който се разби по-рано днес, предаде Ройтерс.

"За съжаление, няма оцелели... С дълбока тъга съобщаваме, че според предварителната информация на борда е имало 10 пътници – 8 унгарци и 2 германци", се казва в изявление на авиокомпанията.

В него се уточнява, че пилотът е бил кенийски гражданин и той също е загинал.

Властите в Кения съобщават, че загиналите са общо 12 души. Малкият самолет се е разбил в крайбрежния окръг Квале, докато е летял към националния резерват „Масаи Мара", отбелязва агенция Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Катастрофата е станала в хълмиста и гориста местност на около 40 километра от летището в Диани.