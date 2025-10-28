Ключов руски петрол се срина, като санкциите възпрепятстват покупките от Китай

Цената на ключов руски сорт петрол се срина, след като западните санкции накараха китайските рафинерии да отменят някои покупки, пише Bloomberg.

Спот продажбите на ESPO, който се доставя от Далечния изток на Русия, бяха предложени с отстъпка от 50 цента за барел спрямо бенчмарка ICE Brent тази седмица, според търговци, които участват на пазара и са поискали да бъдат анонимни, тъй като не са упълномощени да говорят с медиите. Миналата седмица, преди последния кръг от санкции, сортът беше оценен с премия от над 1 долар за барел.

Пазарът на петрол е нащрек за признаци на смущения и изместване на потоците, след като САЩ добавиха в черния списък руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“, за да засилят натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Ходът на Вашингтон последва засилените ограничения от Европейския съюз върху енергийната търговия на Русия и стимулира ръста на фючърсите на бенчмарка миналата седмица, тъй като преработвателите може да търсят алтернативни барели.

ESPO е предпочитан както от държавните рафинерии в Китай, така и от частните преработватели в страната, които имат опит в обработката на суров петрол, включен в черния списък на САЩ, като например от Иран. След американските санкции, китайските държавни компании, включително Sinopec, отмениха някои покупки на руски суров петрол, предимно ESPO.

Частните рафинерии обикновено приемат около 800 000 барела дневно руски суров петрол от Далечния изток, включително ESPO, както и сортовете „Сокол“ и „Сахалин Бленд“, и това търсене „ще остане силно“, според Vortexa Ltd. В момента не е ясно дали те могат да абсорбират барелите, отхвърлени от други рафинерии, се казва в бележка.

Санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ бяха първите големи ограничения върху руската петролна индустрия след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом. Планът на администрацията е да направи търговията на Москва по-скъпа и по-рискована, но без да повиши световните цени, заявиха служители, запознати с въпроса.

Индия обмисля възможностите

Държавните рафинерии в Индия обмислят дали могат да продължат да приемат евтини руски петролни товари, като разчитат на малки доставчици, вместо на енергийните гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“.

След като беше обявен последният кръг от санкции на САЩ, рафинериите, включително Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., стоят извън пазара за суров петрол Urals, еталонният сорт на Русия. Вместо това те чакат правителствени насоки и обмислят възможностите си, според висши ръководители на рафинерии.

С други големи производители като „Сургутнефтегаз“ и „Газпром нефт“, вписани в черния списък по-рано, преработвателите се опитват да разберат точно колко може да се купи от несанкционирани субекти в Русия и на каква цена, казаха ръководителите, които поискаха да бъдат анонимни, тъй като не са упълномощени да говорят публично. Те също така се опитват да разберат каква част от петрола на „Роснефт“ ще бъде канализирана чрез други субекти.

Според данни на Kpler, четирите санкционирани фирми са отговорни за над 80% от вноса на руски петрол в Индия през 2024 г.

Индийските рафинерии обикновено активно преговарят с руските продавачи на петрол тази седмица, насочвайки се към товарене през ноември и доставка през декември.

Вместо това се очаква потоците от руски петрол да се сринат, като частната рафинерия Reliance Industries Ltd. се счита за една от най-засегнатите, тъй като през по-голямата част от тази година е закупувала Urals чрез срочен договор с "Роснефт". Откакто Вашингтон изложи плана си за санкции, Reliance, най-големият купувач на Urals в Индия досега, се втурна да купува алтернативен суров петрол от Близкия изток и САЩ, в съответствие с държавните си конкуренти.

Единственото изключение в Индия може да бъде Nayara Energy Ltd., която е подкрепена от "Роснефт" и вече е санкционирана от Европа и Обединеното кралство. Рафинерията не е показала признаци на ограничаване на руските покупки.

Въпреки че четирите санкционирани доставчици представляват лъвския пай от индийския внос, Русия има и други по-малки производители, включително "Татнефт" и "Сахалин Енерджи".

Признак за свръхпредлагане

Количеството петрол, плаващо в световните океани, достигна нов рекорд, което е знак за това как запасите продължават да се увеличават въпреки покачването на цените, последвало санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Почти 1,4 милиарда барела петрол вече са на борда на танкери за суров петрол, според данни на Vortexa Ltd. Това е най-високият брой от 2016 г. насам.

Обемите на суров петрол на вода се покачват през последните 10 седмици - и това е най-дългият период, откакто данните започнаха да се публикуват - тъй като алиансът ОПЕК+ и страните извън групата производители, особено в Северна и Южна Америка, увеличават производството.

Ходът на администрацията на Тръмп да санкционира "Лукойл" и "Роснефт" миналата седмица доведе до силно възстановяване на цените на суровия петрол от петмесечни дъна, но цените все още вървят към 7% спад този месец, под натиск от перспективата за предстоящ пазарен излишък. Международната агенция по енергетика прогнозира рекорден излишък на петролните пазари през следващата година, тъй като световните доставки се увеличават.