Светът не постигна целите за спиране на глобалното затопляне

Нека признаем провала си

Човечеството не е успяло да ограничи глобалното затопляне до 1,5 °C и трябва незабавно да промени курса, предупреди генералният секретар на ООН, цитиран от The Guardian.

В единственото си интервю преди климатичната среща на върха Cop30 следващия месец, Антонио Гутериш призна, че вече е „неизбежно“ човечеството да надхвърли целта, поставена в Парижкото споразумение за климата, което ще доведе до „опустошителни последствия“ за света.

Той призова лидерите, които ще се съберат в бразилския град Белем, разположен в тропическия дъждовни гори, да осъзнаят, че колкото по-дълго забавят намаляването на емисиите, толкова по-голяма е опасността от преминаване на катастрофални „преломни точки“ в Амазонка, Арктика и океаните.

„Нека признаем провала си“, каза той пред Guardian и базираната в Амазония новинарска организация Sumaúma. „Истината е, че не успяхме да избегнем превишаване на 1,5 °C през следващите няколко години. А превишаването на 1,5 °C има опустошителни последствия. Някои от тези опустошителни последствия са критични точки, било то в Амазония, в Гренландия, в западната Антарктида или в кораловите рифове.

Той заяви, че приоритетът на Cop30 е да се промени посоката: „Абсолютно необходимо е да променим курса, за да се уверим, че превишението е възможно най-кратко и с възможно най-ниска интензивност, за да избегнем критични точки като Амазонка. Не искаме да видим Амазонка като савана. Но това е реален риск, ако не променим курса и ако не намалим драстично емисиите възможно най-скоро.“

Последните 10 години на планетата са били най-горещите в историята. Въпреки нарастващата научна тревога относно скоростта на глобалното затопляне, причинено от изгарянето на изкопаеми горива – нефт, въглища и газ – генералният секретар заяви, че ангажиментите на правителствата са недостатъчни.

По-малко от една трета от страните в света (62 от 197) са изпратили своите планове за действие в областта на климата, известни като национално определени приноси (NDC) съгласно Парижкото споразумение. САЩ под ръководството на Доналд Тръмп се оттеглиха от процеса. Европа обеща, но досега не е изпълнила обещанията си. Китай, най-големият емитер в света, е обвинен в недостатъчно ангажименти.

Гутериш заяви, че липсата на амбициозни NDC означава, че целта на Париж от 1,5 °C ще бъде нарушена, поне временно:

„От получените досега национално определени приноси се очаква намаление на емисиите с 10 %. Ние се нуждаем от 60%, за да останем в рамките на 1,5 °C. Така че превишаването на целта вече е неизбежно.“

Той обаче не се отказа от целта и заяви, че все още е възможно временно да се превиши целта и след това да се понижат температурите навреме, за да се върнем към 1,5 °C до края на века, но това ще изисква промяна на посоката на Cop30 и след това.

Той призова правителствата да преразпределят представителството на COP, така че групите на гражданското общество, особено от коренните общности, да имат по-голямо присъствие и влияние от хората, заплащани от корпорациите.

Той заяви, че преходът от изкопаемите горива е въпрос на икономически интерес, защото е ясно, че ерата на изкопаемите горива е към своя край: „Ние сме свидетели на революция в областта на възобновяемите енергийни източници и преходът неизбежно ще се ускори, а човечеството няма да може да използва цялото вече открито количество нефт и газ“, каза той.

На въпроса дали е повдигнал този въпрос пред бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, чието правителство току-що даде зелена светлина за проучване на нефт в близост до устието на Амазонка, той отговори:

„Все още не. Ще се възползвам от Конференцията на страните, за да го направя“.