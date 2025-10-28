Мексиканският флот търси оцелели след американски удар по кораби с наркотици

Още по темата: Нови въздушни удари на САЩ убиха 14 заподозрени в наркотрафик 28.10.2025 18:01

Операцията се провежда с участието на океански патрулен кораб

Мексиканските военноморски сили провеждат операция по търсене и спасяване в Тихия океан след пореден американски удар по лодки, за които Вашингтон смята, че са превозвали наркотици.

„В съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) и по искане на бреговата охрана на САЩ, мексиканският военноморски флот провежда операция по търсене и спасяване във води на повече от 400 морски мили югозападно от Акапулко (около 830 км) с цел защита на човешкия живот в морето“, се казва в изявление на мексиканското военноморско министерство, публикувано в социалната мрежа Х.

От ведомството добавиха, че операцията се извършва с помощта на океански патрулен кораб и морски патрулен самолет.

По-рано държавният секретар на Пентагона Пийт Хегсет обяви, че американските сили са унищожили четири лодки в международни води по време на операция в източната част на Тихия океан, които според Вашингтон биха могли да бъдат използвани за контрабанда на наркотици. Той добави, че от 15-те заподозрени на борда 14 са убити, а един е оцелял.

Както съобщи The New York Times през август, бившият президент на САЩ Доналд Тръмп тайно е подписал директива за започване на използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели. След това в Карибите бяха разположени допълнителни американски военни части. По-късно Вашингтон започна въздушни удари срещу лодки, използвани, според правителството на САЩ, за транспортиране на наркотици в Карибите и Източната част на Тихия океан.