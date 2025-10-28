В Канада са открити останки от неизвестен досега вид арктически носорог

Те са обитавали арктическата територия през епохата на миоцена

Палеонтолози откриха останки от неизвестен досега вид носорог на канадския остров Девън. Този вид е обитавал Арктика през епохата миоцен, преди приблизително 23 милиона години, когато полярният климат е бил значително по-топъл от днешния. Откритието му показва активен обмен на видове между Стария и Новия свят през тази геоложка епоха, съобщи пресслужбата на Канадския музей на природата (CMN).

„Днес в Африка и Азия има пет вида носорози, но в миналото са съществували повече от 50 вида от тези животни, включително в Европа и Северна Америка. Откриването на неизвестен досега вид носорог, обитавал Арктика, значително разширява разбирането ни за тяхната еволюционна история“, обясни Даниел Фрейзър, ръководител на отдела по палеобиология в CMN, цитиран от пресслужбата на музея.

Палеонтолозите направиха това откритие, докато изучаваха седименти, образувани на дъното на 23-километровия кратер Хоутън на остров Девън, канадски арктически остров. Той се е образувал преди приблизително 31-32 милиона години, по време на ерата на олигоцена, и впоследствие е бил частично запълнен със седиментни скали, съдържащи множество отпечатъци от стъпки и вкаменели останки от голямо разнообразие от растения, животни и птици, живели в Арктика през ранния миоцен.

Наскоро палеонтолози откриха почти пълен скелет на древен носорог в западната част на този кратер. Той едва се е минерализирал през 23-те милиона години след смъртта на животното. Това позволи на учените да изолират фрагменти от протеинови молекули от зъбния емайл на това същество, наречено Epiaceratherium itjilik („мразовит епицератериум“ на канадския инуитски език), и да определят позицията му в еволюционното дърво на носорога.

Анализ на характеристиките на протеиновата структура, проведен от учени, неочаквано разкри, че най-близките роднини на арктическите носорози са живели не в Северна Америка, а в Западна Европа или Азия, откъдето техните предци вероятно са мигрирали към Новия свят през миоценската епоха по така наречения Северноатлантически провлак, който е свързвал Европа с Гренландия.