Украйна и Русия се договориха за размяна на 314 военнопленници

Първата такава размяна от пет месеца след преговорите в Абу Даби

Американският пратеник Стив Уиткоф обяви, че Украйна и Русия са постигнали споразумение за нова размяна на военнопленници по време на тристранните преговори в Абу Даби, които той определи като "продуктивни", предаде Франс прес.

"Днес делегациите на САЩ, Украйна и Русия се договориха да разменят 314 пленници – първата размяна от този тип от пет месеца насам", съобщи Уиткоф в профила си в X.

"Този резултат беше постигнат благодарение на задълбочени и продуктивни мирни преговори. Макар да остава още значителна работа, напредък като този показва, че трайният дипломатически ангажимент дава конкретни резултати и допринася за усилията за прекратяване на войната в Украйна."

Въпреки това уреждането на другите ключови въпроси по конфликта остава в застой. Русия настоява Украйна да се откаже от цялата Донецка област, включително районите, контролирани от украинската армия, в замяна на евентуално замразяване на фронтовата линия.

"Докато режимът в Киев не вземе съответното решение, войната ще продължи", предупреди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

