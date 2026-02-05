САЩ и Великобритания разполагат танкове Challenger 2 и Abrams край руската граница

Производителността на Challenger 2 е била обект на широка критика

Американската и британската армия разположиха съответните си основни бойни танкове M1A2 Abrams и Challenger 2 за участие в ученията „Зимен лагер“ на територията на бившия Съветски съюз, близо до Тапа в Естония, разположен на приблизително 100 километра от руската граница. Танковите части тренират за маневрени операции при минусови температури, в регион по североизточната ос на НАТО, където зимните условия силно благоприятстват сили, обучени и екипирани за бой в студени условия с ниска видимост. Близостта до руска територия, включително икономическия център Санкт Петербург, се очаква да изпрати силен сигнал към Москва във време на високо напрежение между Русия и държавите от Западния блок, и тъй като западните сили на място в Украйна продължават да играят централна роля в продължаващата руско-украинска война, пише Military Watch Magazine.

Танковете Abrams на американската армия са участвали в множество учения близо до руска територия през последните месеци. В края на ноември танковете бяха разположени в тренировъчния район Бемово Писке в съседна Полша и проведоха интензивно обучение. По-малко от десет дни по-късно армейските танкове Abrams бяха разположени за участие в бойни стрелби в Литва, по време на които демонстрираха възможностите за бой на своите 120-милиметрови главни оръдия. В последната седмица на януари беше потвърдено, че армията ще разположи отряд, оборудван с Abrams, като част от обичайните си ротационни сили в Румъния. В началото на февруари армията разположи и бойни машини M2A3 Bradley за бойни стрелби в Полша. Въпреки че въоръжените сили на Съединените щати се стремят да намалят числеността на личния състав в Европа, анализаторите посочват качествено подобрение в разположените сили, включително по-големи количества усъвършенствана броня.

Въпреки че британският Challenger 2 влезе на въоръжение 18 години по-късно от Abrams, като за първи път се присъедини към британската армия през 1998 г., неговите възможности са значително по-малко напреднали от тези на най-новите варианти M1A2 поради липсата на производство на съвременни варианти и много консервативния характер на усилията за модернизация. Използването на нарезно оръдие от британския танк, остарелите системи за управление на огъня и лошото съотношение мощност-тегло са сред основните му недостатъци. С тегло от 70 тона, което го прави един от най-скъпите танкове в света, зависимостта от двигател с мощност 1200 конски сили сериозно ограничава мобилността му. Танковете Challenger 2 са били използвани за операции в Източна Европа многократно, като през 2025 г. британската армия е разширила флота си с 32%, след като е извадила 69 от машините от склад и са влезли в експлоатация. Възможностите на Challenger 2 са били многократно поставяни под въпрос, като украинските екипажи са го смятали за недостатъчно мощен.

Производителността на Challenger 2 е била обект на широка критика, като през юни 2025 г. главният изпълнителен директор на руския отбранителен и технологичен гигант „Ростех“ Сергей Чемезов открои Challenger 2 заради особено слабите му възможности в сравнение с конкурентните американски „Ейбрамс“ и немския „Леопард 2А6“. Бившият офицер от британската армия и виден коментатор по въпросите на отбраната подполковник Стюарт Крофорд отбеляза през 2025 г., че тя е изградена около „вече остаряла философия на проектиране“ и че „настоящото поколение западни основни бойни танкове, Leopard 2, M1A2 Abrams и сега CR3 [Challenger 3, който в момента е в процес на разработка], все повече се възприемат като твърде големи, тежки, скъпи и уязвими, за да оправдаят по-нататъшното им развитие по традиционните линии“. Докато американската програма за танкове M1E3 е отговорила на много от тези преобладаващи тенденции с радикален редизайн, никоя друга западна танкова програма не изглежда да е направила същото.

Разполагането на танкове Challenger 2 и M1A2 Abrams толкова близо до руска територия от две от ядрените държави на НАТО се очаква да изпрати силен сигнал към Москва, особено след като руската армия страда от сериозен недостиг на модерна броня поради високите нива на износване по време на войната. Въпреки че се очакваше съветската програма за танкове Т-95, която по-късно се превърна в руския Т-14, да осигури огромно предимство пред западната броня, въвеждането на машината в експлоатация е с близо две десетилетия закъснение и може никога да не се осъществи.