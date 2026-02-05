На ръба на ядрена надпревара: Какво следва след края на "Нов СТАРТ"

Тръмп възнамерява „Златният купол“ да бъде многослойна противоракетна система

Русия обяви, че е готова да предприеме „решителни“ мерки за противодействие на заплахите, след като изтича последният останал договор за контрол над въоръженията със САЩ, което поражда опасения от ядрена конфронтация или катастрофална грешка в преценката в момент на ескалираща глобална нестабилност.

Споразумението „Нов старт“, подписано през 2010 г. от президента Обама и президента Медведев, ограничаваше Русия и САЩ да разполагат с 1550 стратегически ядрени бойни глави. Всяка една от тях е достатъчно мощна, за да унищожи цял град, пише The Times.

Договорът, който изтича в четвъртък, ограничаваше броя на разположените ядрени бомбардировачи и пускови устройства и позволяваше на всяка страна да извършва инспекции на място, за да провери дали договорът се спазва. Договорът беше сключен по време на „презареждане“ на отношенията между Москва и Вашингтон.

Обама заяви във вторник, че прекратяването на последния договор за контрол над въоръженията между двете най-големи ядрени сили в света „безсмислено ще унищожи десетилетия на дипломация и може да предизвика нова надпревара във въоръжаването, която ще направи света по-небезопасен“. Медведев, който през последните години се превърна в един от най-големите ястреби в Москва, заяви, че прекратяването на договора трябва да „тревожи всички“.

Краят на Нов САТРТ означава, че за първи път от половин век насам няма ограничения за руските и американските стратегически бойни глави, нито преговори за сключване на ново споразумение.

Сергей Рябков, руски заместник-министър на външните работи, заяви във вторник, че „това е нов момент, нова реалност – ние сме готови за нея“. Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, предупреди, че светът ще се окаже в „по-опасна ситуация“ .

Краят на договора идва, след като миналата седмица стрелките на Часовника на съдния ден бяха преместени на 85 секунди преди полунощ. Часовникът, на който полунощта символизира армагедон, никога не е бил по-близо до нулевия час, откакто за първи път беше публикуван през 1947 г. от Bulletin of the Atomic Scientists, организация, чиито основатели са Алберт Айнщайн и Робърт Опенхаймер, бащата на атомната бомба. Оценката му за тежкото положение на човечеството, която се основаваше до голяма степен на нарастващите ядрени заплахи, беше широко приета като мрачна, но реалистична.

Президентът на Русия Владимир Путин суспендира участието на Русия в системата за взаимни проверки на New Start през 2023 г. поради напрежението, свързано с войната в Украйна. В отговор САЩ спряха да изпращат на Москва данни за местоположението на своите ракети и пускови установки. Нито една от страните не обвини другата в превишаване на ограниченията на договора за бойни глави.

През септември Путин предложи да удължи ограниченията на New Start за разположените ракети с още една година. Нямаше официален отговор от страна на САЩ, но когато миналия месец беше попитан за предстоящото прекратяване на договора, президентът Тръмп каза:

„Ако изтече, изтече. Ще сключим по-добро споразумение.“

Тръмп заяви, че иска всяко ново ядрено споразумение да включва Китай

и неговия ядрен арсенал. Пекин обаче заяви, че няма да влезе в преговори за въоръжение, докато не постигне ядрено равенство с Москва и Вашингтон.

Въпреки че президентът Си е наблюдавал драстично увеличение на ядрения арсенал на страната си, Китай понастоящем притежава около 600 бойни глави: САЩ имат 3700 активни бойни глави, а Русия – над 4300, според Федерацията на американските учени.

„На този етап да се иска от Китай да се присъедини към преговорите за ядрено разоръжаване не е нито справедливо, нито разумно“, заяви във вторник Лин Джиан, говорител на китайското външно министерство.

Томас Кантриман, бивш служител на Държавния департамент на САЩ по контрола над въоръженията, който сега е председател на борда на групата за защита на интересите Arms Control Association, заяви, че има малка вероятност администрацията на Тръмп да успее да сключи нов договор, който да включва Китай, но че това е малко вероятно. Вместо това, според него, по-вероятният сценарий е Русия и Китай да продължат разработването на нови бойни глави и нови носители.

Въпреки че концепцията за взаимно гарантирано унищожение се запази през цялата Студена война, когато Москва и Вашингтон се оттеглиха от ръба на ядрената война, недоразумения или погрешни преценки почти предизвикаха катастрофа на няколко пъти.

През 1983 г. светът беше спасен, когато Станислав Петров, подполковник от съветските въздушни сили, реши да игнорира сигнал за тревога, който показваше, че САЩ са изстреляли балистични ракети към Съветския съюз. Предчувствието му, че сигналът за тревога е грешка, се оказа правилно и беше предотвратена опустошителна ядрена война.

Тръмп възнамерява „Златният купол“ да бъде многослойна противоракетна система, която ще включва космически прехващачи. Критиците казват, че планът е неосъществим, но Русия го взема на сериозно. Във вторник Москва предупреди, че ще отговори с неуточнени „технически и военни“ мерки, ако Тръмп разположи противоракетни ракети в Гренландия.

Ядрената реторика на Русия е различна от всичко, което сме виждали по време на Студената война. Руските официални лица, включително Путин, и държавните медии са отправили десетки ядрени заплахи срещу Запада от началото на войната в Украйна. Макар че коментарите често се разглеждат като опит да се обърне общественото мнение в Европа и САЩ срещу подкрепата на правителствата им за Киев, те също така нормализираха, доколкото е възможно, концепцията за ядрен конфликт в Русия.

Девет държави притежават ядрени оръжия, броят им може да нарасне и анализаторите казват, че е невъзможно да се изключи ядрена война в следващите години. Марк Линас, автор на книгата „Шест минути до зимата“ за ядрената заплаха, заяви, че единствената надежда е фундаментална промяна в начина, по който светът подхожда към въпроса.