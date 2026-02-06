Русия представя RPG-29 „Вампир“ – ново оръжие на въоръжение

RPG-29 „Вампир“ беше въведен в експлоатация от съветската армия през 1989 г.

Известният руски износител на оръжие „Рособоронэкспорт” обяви тази седмица, че ще представи модернизирана версия на преносимия гранатомет RPG-29 от края на Студената война на изложението World Defense Show 2026, което ще се проведе този месец в Рияд, Саудитска Арабия. RPG-29M ще бъде едно от няколкото леки оръжия, представени от руската делегация на международното търговско изложение за военно оборудване.

„Гранатометът RPG-29M, значително модернизирана версия на гранатомета RPG-29, който е доказал себе си в бойни операции, ще бъде представен за първи път на World Defense Show 2026“, обяви пресслужбата на „Рособоронэкспорт“, дъщерно дружество на „Ростех“. Държавният военно-промишлен конгломерат произвежда по-голямата част от леките оръжия на руската армия и е доминиращ играч на международния експортен пазар, пише The National Interest.

Според доклад на руската държавна информационна агенция, новите модели са с поне една трета по-леки от съществуващите гранатомети и са оборудвани с нов „24/7 термовизионен мерник с система за управление на огъня“, като същевременно могат да изстрелват „разширен“ набор от боеприпаси.

RPG-29 „Вампир“ беше въведен в експлоатация от съветската армия през 1989 г., като стана последният RPG, приет от Кремъл преди разпадането на Съветския съюз.

Въпреки че пусковата установка запазила наименованието „Ruchnoy Protivotankovy Granatomyot“ – което се превежда като „ръчен противотанков гранатомет“, а не „ракетен гранатомет“, както обикновено се приема в Запада – тя не била пряка еволюция нито на RPG-2, нито на RPG-7, които били разработени в ранните етапи на Студената война. Вместо това RPG-29 беше проектиран, за да отстрани недостатъците на RPG-7. Докато RPG-2 и RPG-7 бяха по същество оръжия с къс обсег, зареждани от дулото и без откат, RPG-29 беше разработен като по-тежък ракетен гранатомет, изграден около многократно използваема пускова тръба. За да се справи с увеличения си размер, RPG-29 можеше да се съхранява/транспортира на две части. Обучен екипаж от двама души може да сглоби пусковата установка и да я подготви за стрелба за малко повече от половин минута.

RPG-29 е оборудван с механичен мерник, пистолетна ръкохватка и сгъваема двунога. Вместо да се зарежда от дулото, той се зарежда от помощния оператор от задната част.

Първоначално с RPG-29 се използваха два вида боеприпаси, включително PG-29V, противотанкова ракета с тандемна HEAT (високо експлозивна противотанкова) бойна глава, способна да пробие експлозивно-реактивната броня (ERA); и TBG-29V, термобаричен патрон, който може да се използва срещу персонал и „меки“ цели на открито или в сгради и други структури. Това беше разширено с въвеждането на снаряда OG-29 HE/FRAG, който се използваше за противопехотни цели.

Въпреки че е сред оръжията, разработени въз основа на поуките от съветската война в Афганистан, той никога не е бил използван от съветската армия. Вместо това, след разпадането на Съветския съюз, той е бил широко изнасян, като хиляди бройки са се озовали в арсеналите на правителствените сили в Близкия изток, а впоследствие и в ръцете на бунтовническите сили в същия регион.

Първото използване на RPG-29 не може да бъде потвърдено, но се смята, че е било използвано от иракските сили по време на операция „Иракска свобода” през 2003 г. Един от пусковите механизми може да е нанесъл леки повреди на британски основен боен танк (MBT) Challenger 2, ранявайки екипажа.

Иран е произвел местна копия на оръжието, наречена „Ghadir“. Въпреки това, то е било широко заменено в руската армия от по-новите платформи RPG-30 и RPG-32.

В допълнение към модернизирания RPG-29M, „Рособоронэкспорт“ ще представи нови версии на автоматите „Калашников“ AK-15 и AK-19, заедно с компактни варианти, включително AK-15K, AK-15SK и AK-19K. Ще бъдат представени и лекият картечен пистолет „Лебедев“ RPL-20 и подцевният гранатомет GP-46.

