Украйна атакува руски полигон за изпитания на балистични ракети

Украинската армия е извършила серия от успешни удари по полигона за изпитания на балистични ракети "Капустин Яр" през януари 2026 г., съобщи Генералният щаб на ВСУ.

"През януари 2026 г. Силите за отбрана нанесоха серия от успешни удари по комплекс от сгради от хангарен тип, където се извършва предстартова подготовка на междуконтинентални балистични ракети със среден обсег, на полигона Капустин Яр, в Астраханска област на Руската федерация', се казва в информацията.

Уточнява се, че за ударите са използвани оръжия с голям обсег, произведени в Украйна, по-специално новата крилата ракета FP-5 "Гламинго".

Според наличната информация, някои сгради на територията на полигона са получили щети с различна степен, един от хангарите е значително повреден, а част от персонала е евакуиран.

Украинските военни разкриват също, че са си сътрудничили с местни колаборанти, които са предоставили информация за реакцията на руските военни на ударите, за промените в логистиката и управлението и др.