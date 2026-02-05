Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин отправи остри критики към върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, като заяви, че тя се опитва да се разграничи от съветското минало на своите родители, представяйки се като „борец срещу Русия“, съобщават руски медии.

В публикация в социалните мрежи Володин припомни, че бащата на Калас е бил член на КПСС, държавен деятел на Естонската ССР и суверенна Естония. Според него именно това обяснява, по думите му, „дългогодишните измислени разкази“ на Калас за „ужасната съветска окупация на Естония“, обвиненията срещу Русия за агресия срещу други държави, твърденията за вина на СССР за корупцията в Естония, както и призивите ѝ за налагане на още по-строги санкции срещу Москва.

Освен това председателят на Държавната дума отбеляза, че Кая Калас "за пореден път прави изявления, които противоречат на здравия разум и историческите факти" на фона на обвиненията й, че Русия е нападнала "за последните 100 години най-малко 19 страни, някои от които три или четири пъти".

„Тя е учила лошо история в училище. Или изобщо не я е учила. Може да се предположи, че е пропускала занятия. Това се дължи на високата позиция на баща ѝ по това време. (...) Психиатрите казват: всички проблеми идват от детството. Калас трябва да се обърне към лекар“, пише Володин.