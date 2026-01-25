Песков: Русия никога няма да разговаря с Кая Калас, нито американците

Русия няма да води каквито и да било разговори с върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Как изобщо може да се обсъжда нещо с Кая Калас? Ние никога няма да разговаряме с нея, както и американците няма да го правят - това е очевидно. Какво остава да направим? Просто трябва да изчакаме тя да напусне поста си", каза Песков.

Според прессекретарят на руския президент, "Ръководството на ЕС е съставено от некомпетентни функционери, неспособни да гледат в бъдещето". „Това, за съжаление, е дегенерация на политиците на власт. Цялата система на международните отношения страда от това. Да, те са некомпетентни“, заяви той в интервю за Павел Зарубин, автор и съводещ на предаването „Москва. Кремъл. Путин“.

По думите му, "бърз напредък" по мирното споразумение за Украйна ще бъде възможен след "прилагането на формулата за териториално уреждане, разработена в Анкъридж, Аляска".

„От самото начало казахме, че предстои много труден и дълъг път, че той не е бърз. И сега същността на всичко е, че в Анкъридж и в навечерието на Анкъридж беше разработена конкретна формула за разрешаване на териториалния въпрос. И сега е изключително важно тя да се приложи“, подчерта той.