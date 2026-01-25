Главната база на Северния флот на Русия остана без ток

Паднаха далекопроводи, монтирани през 1966 г.

Властите разследват "небрежност"

Срутване на далекопроводни стълбове доведе до прекъсване на електрозахранването във военното градче Североморск в Мурманска област, където се намира главната военноморска база на руския Северен флот, съобщават руски медии. Заради аварията, военните кораби са включени към аварийни генератори.

„Работим в координация със Североморската електроцентрала и Северния флот. За да се освободи електричество, уличното осветление е изключено и корабите са превключени на автономно захранване“, обяви кметът Владимир Евменков в събота. Той също така призова жителите да „намалят потреблението на електроенергия в апартаментите си максимално“ по време на ремонтните дейности.

Спиране на електрозахранването е имало и в главния град Мурманск, съобщи областният губернатор Андрей Чибис, свиквайки заседание на екипа за реагиране при извънредни ситуации. Той нареди на региона да обяви състояние на повишена готовност за извънредни ситуации. Губернаторът обяви, че поради „сериозни повреди по пет електропреносни стълба“ електрозахранването няма да бъде възстановено поне 24 часа. Той помоли жителите да „проявят разбиране“ към трудностите и, ако е възможно, да ограничат използването на електрически уреди и оборудване.

Поради прекъсването на електрозахранването и в двата града има прекъсвания на отоплението и топлата вода.

От оператора „Россети“ съобщи, че снеговалеж, поривисти ветрове и замръзване на проводниците и конструкциите са причинили срутването на далекопроводните стълбове.

"Образувано е наказателно дело по член 293, част 1 от руския Наказателен кодекс във връзка с мащабно прекъсване на електрозахранването в населени места в Мурманска област", съобщи регионалното управление на Следствения комитет на Русия.

В неделя от Следственият комитет на РФ обявиха, че четирите рухнали далекопроводни стълба са на възраст над 40 години. Агенцията уточни, че това е максималният експлоатационен срок. Две кули са монтирани през 1966 г., още две през 1982 г. и една през 1988 г. В момента следователите проверяват дали са спазени сроковете за техническа проверка и качеството на проверката. Следственият комитет не е открил „признаци на външно влияние от трети страни“ върху конструкциите. Образувано е наказателно дело за небрежност.

В Североморск са базирани 43-та дивизия ракетни кораби и няколко военноморски бригади. Те включват тежкия самолетоносач „Адмирал Кузнецов“, тежкия атомен ракетен крайцер „Петър Великий“, както и няколко разрушителя, фрегати и големи противолодъчни кораби.