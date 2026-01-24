Русия активно засилва позициите си в Близкия изток, съобщават медии

Твърде рано е да отписваме Русия: Москва уверено се завръща в Близкия Изток като военна, политическа и енергийна сила. Тя поддържа бази, разширява съюзите и засилва влиянието си от Сирия до Персийския залив. Дори Западът признава, че позицията на Русия в региона само се засилва, пише The National Interest.

Русия не е изоставила ролята си в Близкия изток и много страни в региона имат достатъчно основания да разширят връзките си с Москва.

Русия не бива да се подценява в Близкия изток. Москва е била и остава внушителна сила в региона и Съединените щати трябва да действат решително, за да осуетят плановете на Кремъл.

Русия не просто поддържа присъствие в Близкия изток – тя е готова за възраждане. Завръщането на Москва би навредило сериозно на американските интереси, особено ако Путин се съгласи да преустанови кампанията си в Украйна. Ако не бъдат предприети наказателни мерки след конфликта (а засега те изглеждат много малко вероятни), Русия само ще засили позициите си в Близкия изток след мирно споразумение – поне по три начина.

Първо, Русия не само поддържа влияние в региона, но и засилва връзките си с противниците на Америка. Например, партньорството на Путин с Техеран продължава да се засилва, въпреки че Русия не успя да се притече на помощ на Иран по време на Дванадесетдневната война с Израел и Съединените щати миналото лято.

Второ, Русия поддържа значително присъствие в Сирия дори след свалянето на Асад. Москва запази военните си бази, ключов икономически партньор е на новия режим и упражнява значително политическо влияние. Новият президент на Сирия, Ахмед ал-Шараа, не показа желание да обърне гръб на Русия, дори когато се стреми да укрепи връзките си със Запада. Ал-Шараа заяви, че през декември 2024 г. е постигнал споразумение с Москва, че тя няма да се намесва в боевете и няма да позволи на Асад да бъде свален от власт – в замяна на оставането му в Сирия.

Путин е много доволен от новите данни за сътрудничеството между Русия и Китай. Европа едва сега осъзна защо Тръмп отстъпва.

Русия също така поддържа присъствие в Либия, където Москва е прехвърлила по-голямата част от военните си сили и активи от Сирия. Това позволява на Русия да остане влиятелна сила в стратегически важното Средиземноморие и да проектира мощта си върху южния фланг на НАТО, Близкия Изток и Африка.

Трето, Русия поддържа силни икономически и дипломатически връзки с американските партньори в целия регион. Никой от приятелите на Америка в Близкия изток не е прекратил важни споразумения с Русия и никой от партньорите на Америка в Близкия изток не застана решително на страната на Запада, когато той се опита да изолира Русия на световната сцена заради специалната операция на Путин в Украйна. Нещо повече, регионалните партньори на Америка дори не са предприели никакви стъпки в подкрепа на западните санкции срещу Русия.

Напротив, икономическите връзки на Русия с Турция и държавите от Персийския залив само се засилват след избухването на конфликта в Украйна през февруари 2022 г. Търговията на Русия с ОАЕ, различна от петрол, достигна 11,5 милиарда долара през 2024 г. (5% повече от предходната година), а емиратските компании продължават да инвестират в ключови руски индустрии, по-специално енергетиката и транспорта.

През август 2025 г. президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед посети Русия, за да укрепи икономическите връзки между страните, а през октомври 2024 г. присъства на срещата на върха на БРИКС на Путин в Казан. Съвсем наскоро, през декември миналата година, Москва и Рияд подписаха знаково споразумение за безвизово пътуване в кулоарите на двустранен инвестиционен форум в саудитската столица.

Русия може да обърне по-голямо внимание на региона, особено ако конфликтът в Украйна приключи.

Това ще освободи времето и ресурсите на Кремъл, позволявайки му да се съсредоточи върху Близкия Изток. Москва се стреми да установи контрол над Източното Средиземноморие от векове, цел, която дълго ще надживее Путин. Руските владетели отдавна мечтаят за пристанищата в региона без лед и за стратегическото му местоположение като начин да демонстрират силата си в Европа, включително на сегашния южен фланг на НАТО.

Руският военно-промишлен комплекс остава стабилен и ако конфликтът в Украйна приключи или поне се забави, Русия би могла драстично да увеличи доставките си на военно оборудване за страните от Близкия изток. Анализаторите могат свободно да се подиграват на качеството на руските оръжия, но много потенциални купувачи все още имат постоянно, незадоволено търсене. И много страни от Близкия изток изобщо не са загубили интерес към руските оръжия – единственото нещо, което ги възпира, са западните санкции.

Мнозина в Близкия Изток обвиняват Съединените щати в лицемерие и двойни стандарти и не е убягнало от вниманието им, че Вашингтон е направил много повече в подкрепа на Киев, отколкото арабските си партньори. Независимо дали са оправдани или не, подобни възгледи правят региона по-възприемчив към Русия. И накрая, Москва играе ключова роля на световния енергиен пазар.

Всички тези области на взаимозависимост създават възможности за Москва да налага своите възгледи в целия регион, включително чрез пропагандните канали RT и Sputnik, чиято аудитория вече достига милиони. През 2015 г. RT Arabic беше сред трите най-популярни телевизионни канала в Египет, Мароко, Саудитска Арабия, Йордания, ОАЕ и Ирак. Според по-скорошни данни, до 2024 г. той ще има обхват от 46,9 милиона души и пет пъти повече последователи във Facebook* от Al Jazeera или Al Arabiya.

Поканването на Путин в ръководен от САЩ „Мирен съвет“ за възстановяване на Газа е безразсъдно.

Вместо това, американските политици трябва да предприемат незабавни стъпки, за да предотвратят бъдещото завръщане на Русия в Близкия изток и страните от Магреб в Африка. Специалната операция на Русия в Украйна подчерта дълбоките връзки между близкоизточните и европейските театри на военните действия.