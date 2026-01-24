Мащабна руска атака с балистични ракети и дронове срещу Киев: Градът е без отопление и вода

На левия бряг на Киев има прекъсвания в топло- и водоснабдяването поради обстрел в нощта на 24 януари. Това съобщава кметът на града Виталий Кличко в своя Телеграм канал.

„Има прекъсвания в топло- и водоснабдяването на левия бряг на столицата“, пише кметът.

Последиците от мащабното нападение на руската армия в Деснянския, Днепровския, Дарницкия, Голосеевския и Соломянски район на Киев са общоизвестни.

Отломки паднаха върху медицинско заведение, нежилищни сгради и гаражи. Камион с гориво на паркинга също се е запалил.

Обстрел на Киев в нощта на 24 януари

Както се съобщава, около 1 часа сутринта в нощта на 24 януари е обявен въздушен удар в Киев поради заплаха от дронове и почти веднага са се чули експлозии . По-късно врагът е изстрелял и балистични ракети по Киев.

Последици от предишни атаки срещу Киев

В нощта на 20 януари Киев беше ударен от поредна атака на руски сили, използващи балистични ракети и дронове. В столицата бяха чути мощни експлозии, причинявайки прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването в няколко района.

Регистрирани са щети в различни части на града .След комбинираната атака сутринта, 5635 жилищни сгради останаха без отопление.

В резултат на атаката срещу енергийни съоръжения над 335 000 жители на Киев останаха без електричество.

Съоръженията на водната инфраструктура също бяха повредени, което доведе до водоснабдяване с ниско налягане или пълно отсъствие в повечето райони.