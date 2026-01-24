Убиец от небето, който сам избира целта си: „Калашников“ разкри AI дрон на UMEX 2026

По време на изложението UMEX 2026 Русия за първи път разкри характеристиките и възможностите на своя безпилотен летателен апарат Куб-2-2Е, оборудван с изкуствен интелект, пише Defense Express.

По време на изложението UMEX 2026 в Обединените арабски емирства, руският концерн „Калашников“ АД, съвместно с Ижевското научно-производствено обединение за безпилотни системи ООД, представиха нов, очевидно втори експортен вариант на ударния дрон Куб-2-2Е, а също така разкриха неговите характеристики и възможности.

Предишният вариант на Куб-2Е трябваше да бъде представен в началото на 2025 г., по време на изложението IDEX 2025. Спецификациите му обаче така и не бяха обявени. За представянето на Куб-2-2Е съобщи Army Recognition.

Беше обявено, че новият Куб-2-2Е е с общо тегло приблизително 14,5 кг, с термобарична бойна глава от 4,6 кг. Обхватът му е 40 км, максималната скорост е до 150 км/ч, а продължителността на полета е до 25 минути. БЛА се изстрелва от катапулт.

От Defense Express бихме искали да добавим, че разликите между стандартната и експортната версия остават неизвестни, въпреки че наличните снимки показват леко променена форма на вертикалния опашен стабилизатор. По-ранни съобщения сочат, че Куб-2 е снабден с 10-килограмова бойна глава, предлагана в два варианта за използване срещу лична сила и бронирани машини.

По-късно обаче беше изяснено, че бойната глава тежи само 4,6 кг и че само термобаричният вариант е бил показан сред обявените на UMEX 2026. Вероятно ще съществуват и други варианти, включително кумулативни и високоексплозивни бойни глави. Като се има предвид общото тегло на дрона от 14,5 кг, е малко вероятно бойната глава в стандартния вариант да е по-тежка.

Въз основа на описаните възможности, Куб-2-2Е вероятно разполага с три режима на насочване: навигация към неподвижна цел с помощта на предварително програмирани координати, ръчно управление от оператора чрез камера и автономно електрооптично насочване, което предполага наличието на възможност за самонасочване към целта или изкуствен интелект.

Предишни доклади сочеха, че дроновете Куб-2 са оборудвани с изкуствен интелект , а врагът дори е публикувал кадри от тях в действие.

Като цяло, семейството ударни дронове Куб се използва от руснаците от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г. Първият докладван случай на украински зенитен дрон, поразил нов вариант на Куб-2 - експортния вариант Куб-2-2Е - се е случил на 7 януари 2025 г.