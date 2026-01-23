Руски съд разкри кой е потопил крайцера „Москва“ и колко са загиналите

Най-малко 20 моряци са загинали, осем други са в неизвестност, а 24 са били ранени на борда на руския ракетен крайцер „Москва“, потънал в Черно море на 14 април 2022 г. Това разкри в свое прессъобщение Втори западен окръжен военен съд на Руската федерация, който осъди задочно украински офицер за ударите по някогашния флагман на Черноморския флот.

Информацията беше публикувана от медии и блогъри в Русия, с уточнението, че по-късно тя е била изтрита от от уебсайта на съда, но не и преди да бъде споделена от множество източници. Официално, Москва пази в тайна подробностите по случая.

В прессъобщението съдът разкрива, че „Москва“ е претърпяла ракетен удар. Преди това руското Министерство на отбраната заяви, че „Москва“ е потънал близо до остров Змейни поради пожар, причинил детонация на боеприпасите на борда. Украинските власти обаче съобщиха, че крайцерът е бил атакуван с две противокорабни ракети „Нептун“.

Бреговата ракетна система РК-360МС "Нептун"

Цитират се и официални данни за жертвите: „Двадесет членове на екипажа на крайцера са загинали от експлозията, пожара и дима, двадесет и четирима са получили наранявания с различна степен, а осем души са в неизвестност, включително в резултат на битката за спасяването на кораба, която е продължила над шест часа, но е приключила без успех“ , се посочва в прессъобщението.

Военният съд признава за виновен за атаката командирът на 406-та артилерийска бригада на военноморските сили на Украйна, въоръжена с брегови ракетни комплекси РК-360МС "Нептун", полковник Андрей Шубин и го осъжда задочно на доживотен затвор. Налага му и глоба от 2,2 милиарда рубли.

Както отбеляза пресслужбата на съда, Шубин е отговорен и за удара по фрегатата „Адмирал Есен“, осъществен 12 дни преди нападението над „Москва“, в резултат на е ранен един руския моряк.