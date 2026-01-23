96 ракети за минути: Русия стяга масиран удар с „Искандер“ около Украйна

Твърди се, че 24 нови „Искандер-М1“ вече са разположени около Украйна, които могат едновременно да изстрелят 96 ракети във всяка точка на Украйна, но за да се оцени реалната заплаха, е необходимо да се разберат редица неща, пише военното издание Defense Express.

В украинското информационно пространство се разпространи информация, че в момента около Украйна са разположени 24 нови противокорабни ракети „Искандер-М1“, които могат едновременно да изстрелят 96 ракети 9М729 с обсег от 1500 км, което представлява сериозна заплаха за Украйна.

Тази информация беше разпространена от мониторинговия канал „eRadar“ и може да изисква допълнителни обяснения, за да се разбере реалната заплаха и нейната „новост“. Затова Defense Express би искал да отбележи, че говорим за крилати ракети 9M729 „Novator“. А те се използват от руснаците за удари по Украйна от 2022 г. насам.

Това е наистина далекобойна наземна крилата ракета, която се превърна в едно от нарушенията на Договора за ликвидиране на ракетите среден мащаб (РСМД) от страна на Кремъл, защото има обхват, според повечето източници, от 1500 км, въпреки че има данни и за 2000 и 2500 км. А това, разбира се, позволява на противника да я насочи към всяка точка в Украйна от стандартните обсеги на изстрелване на системата за противоракетна отбрана „Искандер“.

Но тази ракета е доста рядка, тъй като според наличната информация, към октомври 2025 г. използването на тази ракета е регистрирано само 23 пъти. Според Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, през ноември 2025 г. Руската федерация е разполагала общо само с около 50 ракети 9M729 „Новатор“. В същото време, според вътрешни лица, миналата година така нареченото руско Министерство на отбраната е поръчало 95 от тези крилати ракети.

Що се отнася до ОТРК „Искандер-М1“ с индекс 9К720М1 и новата пускова установка 9П701, която може да носи четири такива ракети, тя също не е най-новата и доставката ѝ до руските въоръжени сили започна през 2021 г. Според плана от 2019 г. Руската федерация иска да има 60 такива пускови установки, което ще ѝ позволи да въоръжи с тези комплекси всяка ракетна бригада с четвърти дивизион.

Тази интеграция се дължи на факта, че изстрелването на крилата ракета 9M729 „Новатор“ може да се извърши само от новата пускова установка 9P701. Факт е, че крилатата ракета с по-голям обсег 9M729 е с половин метър по-дълга от стандартната 9M728 - 7,94 метра срещу 7,4 метра.

Тоест, ако Руската федерация в момента разполага с 24 пускови установки „Искандер-М1“, то за да ги зареди за пълен залп с 96 крилати ракети 9М729 „Новатор“, те трябва да се натрупат за една година, без да се изразходва нито една. Разбира се, ако не се увеличи темпът на производство.

И като цяло практиката показва, че в момента в Руската федерация няма подобно целенасочено натрупване на ракети. Например, това е регистрирано с крилатите ракети Х-101. Нека припомним, че по време на последната комбинирана атака с голям обсег в нощта на 20 януари, една от Х-101 имаше сериен номер, показващ, че е произведена не по-късно от 19 дни.

В същото време, във всеки случай, изстрелването на крилати ракети от ОТРК „Искандер“ наистина има много по-малко демаскиращи фактори. В частност, за изстрелването на Х-101, противникът трябва да вдигне стратегически бомбардировачи, които летят до стартовите линии с часове, а носителите на морските крилати ракети „Калибър“ излизат в морето, което също е регистрирано.

Но обикновено противникът все още практикува изстрелване на крилати ракети само по време на комбинирани атаки с използване на всички средства за поразяване на далечни разстояния.

