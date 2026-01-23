Руската делегация с инструкции от Путин преди преговорите със САЩ и Украйна

Работна група по въпросите на сигурността пристигна в Абу Даби

Владимир Путин е провел брифинг пред членовете на руската делегация преди преговорите със Съединените щати и Украйна в ОАЕ, съобщи прессекретарят на президента Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости. “Те получиха инструкции от държавния глава снощи”, каза той.

Песков уточни, че в петък сутринта за Абу Даби е отпътувала работна група по въпросите на сигурността, състояща се от представители на Министерството на отбраната. Началният час на срещата бе определен при пристигането на участниците, а самите срещи се провеждат вчера и днес.

Говорителят на Кремъл повтори, че украинските въоръжени сили трябва да се изтеглят от Донбас, важно условие, поставено от Москва. Част от средствата от замразените в САЩ руски активи биха могли да бъдат използвани за възстановяване на засегнатите райони там.

Песков добави, че ръководителите на групата по двустранни икономически въпроси, главният изпълнителен директор на RDIF Кирил Дмитриев и специалният пратеник Стив Уиткоф, също се срещат в ОАЕ в петък и събота, за да обсъдят замразените средства.

“Що се отнася до парите, които бяха иззети в САЩ, няма да посоча точната сума, но ще кажа, че е малко под пет милиарда долара”, обясни той.

В петък вечерта Путин проведе разговори в Кремъл с американска делегация, водена от Виткоф. След разговорите Русия и Съединените щати решиха да проведат първата среща на работна група по въпросите на сигурността, с представители на двете страни и Украйна. Московската делегация е водена от адмирал Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на въоръжените сили.

Както подчерта помощникът на президента Юрий Ушаков, американците признаха, че без решаване на териториалния въпрос по формулата, договорена в Анкъридж, няма надежда за дългосрочно уреждане.