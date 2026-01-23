Путин каза кое е по-сериозно от изобретяването на атомната бомба от гледна точка на сигурността

Путин разказа на студентите за развитието на генетиката и плановете за развитие на Арктика

Що се отнася до генетиката, някои смятат, че от гледна точка на сигурността тя е по-сериозна от изобретяването на атомната бомба. Тя може да има колосални последици за човечеството.

Президентът на Руската федерация Владимир Путин се срещна със студенти и възпитаници на Московския институт по физика и технологии в Долгопрудни и разговаря с тях за приоритетите на руската наука и плановете за развитие на Арктика.

Относно развитието на генетиката

Президентът призова за засилена работа в тази област. Русия има солидни резултати и това е нещо, с което да се гордеем. "Що се отнася до генетиката, някои смятат, че от гледна точка на сигурността тя е по-сериозна от изобретяването на атомната бомба. Тя може да има колосални последици за човечеството. Не можем просто да не изоставаме – трябва да сме напред", посочи руският държавен глава, цитиран от РИА Новости.

Русия вече се е превърнала в лидер в много области на селското стопанство, но все още има какво да се направи.



Относно плановете за Арктика

Страната ще продължи да развива този регион, въпреки факта, че глобалното затопляне може да бъде заменено от студено време.



"Развитието на Северния морски път е много важно за нас, за международната търговия и за логистиката, така че всяко изследване в тази област е изключително важно", посочи Владимир Путин.

Русия развива своя флот от ледоразбивачи, а строителството на атомния кораб "Лидер" върви по график, като очакваната дата за завършване е 2030 г.



"Разполагаме с 34 дизелови ледоразбивача, осем действащи ядрени ледоразбивача, два от които – "Чукотка" и "Ленинград" – са активно в процес на изграждане, "Сталинград" е заложен и имаме още два в процес на изграждане. Атомният ледоразбивач "Лидер" с мощност 150 мегавата – първият по рода си в света – се строи в Далечния изток в корабостроителницата "Звезда", обяви руският лидер.

Има и планове за укрепване на космическата група.

За успехите на МФТИ

Путин похвали нивото на образование в Московския институт по физика и технологии (МФТИ), заявявайки, че работата на неговите студенти ще формира основата на бъдещето на Русия.

"Тук можеш да работиш до пенсиониране и след пенсиониране, без да ходиш никъде, без никаква пенсия, защото тук имаш отлично образование, а след това има възможности за научна работа, инженерна работа, производство и дори, доколкото разбирам, можеш да управляваш собствен бизнес по-късно", насърчи той студентите.

Той също така подкрепи идеята за създаване на технологична долина в МФТИ.