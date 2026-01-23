Руски свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, способни да носят ядрени оръжия, заедно със Су-35, патрулират ключова граница с НАТО (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Русия

Руски бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 извършиха планиран полет над неутралните води на Балтийско море, съобщи руското Министерство на отбраната.

 „Далечнобойните бомбардировачи Ту-22М3 на руските Въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажи на самолети Су-35С и Су-30СМ на руските Въздушно-космически сили“, се казва в изявлението.

Полетът продължи над пет часа. В определени точки по маршрута бомбардировачите с голям обсег бяха ескортирани от чуждестранни изтребители.
Министерството отбеляза, че екипажи на авиацията за далечни полети редовно прелитат над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море.

Всички полети се извършват в строго съответствие с международните правила за въздушно пространство.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения