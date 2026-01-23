Руски свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, способни да носят ядрени оръжия, заедно със Су-35, патрулират ключова граница с НАТО (ВИДЕО)

Руски бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 извършиха планиран полет над неутралните води на Балтийско море, съобщи руското Министерство на отбраната.
„Далечнобойните бомбардировачи Ту-22М3 на руските Въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажи на самолети Су-35С и Су-30СМ на руските Въздушно-космически сили“, се казва в изявлението.
🚨🇷🇺 Russian Tu-22M3 strategic bombers conducted flights over the Baltic Sea, accompanied by Su-35S and Su-30SM fighter escorts, with foreign jets intermittently shadowing them along the route. pic.twitter.com/UsHUVnxsC6— Defense_Vortex 🇺🇸 (@Defense_Vortex) January 23, 2026
Полетът продължи над пет часа. В определени точки по маршрута бомбардировачите с голям обсег бяха ескортирани от чуждестранни изтребители.
Министерството отбеляза, че екипажи на авиацията за далечни полети редовно прелитат над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море.
Всички полети се извършват в строго съответствие с международните правила за въздушно пространство.