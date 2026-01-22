„Газпром“: Студеното време в Европа покачва цените на газа, запасите в подземните хранилища бързо намаляват

Продължаващата студена вълна в Европа тласка цените на газа нагоре. Спот цената за деня напред на бенчмарковия европейски хъб TTF затвори в сряда на 486 долара за 1000 кубически метра, което е ръст от 11% само за един търговски ден. Това е най-високата цена от юни 2025 г., пише руска агенция.

Търговията отвори на цена от $491 в четвъртък. Оттогава цената се коригира до $477.

„Газпром“ коментира: „Бързото покачване на борсовите цени на газа се случва на фона на бързо намаляващите резерви в подземните хранилища, очакваното застудяване в Европа, рязък скок на цените на газа в Съединените щати – най-големият доставчик на втечнен природен газ (LNG) на европейския пазар – както и значителни колебания в спекулативните борсови позиции на инвестиционните фондове.“

Температурите на въздуха в Европа през януари тази година падат до най-ниските си нива през последното десетилетие и половина. Като цяло се очаква януари (самият той е най-студеният месец на зимата) да бъде с три градуса по-студен от климатичната норма и с четири градуса по-студен от миналата година.

Ясното време е съпроводено с ниски скорости на вятъра, понякога дори безветрие.

Това увеличава натоварването на електропреносната мрежа, тъй като намалява мощността на вятърните турбини. Надеждността на електропреносната мрежа се поддържа предимно от подземните съоръжения за съхранение на газ, като най-гъвкавия и най-близък източник на енергия до потреблението.

Средното ниво на газовите запаси в европейските подземни хранилища е спаднало до 48,4% до края на газовия ден на 20 януари, според данни на Gas Infrastructure Europe. Това е с 15 процентни пункта по-ниско от средното за последните пет години. В момента европейските подземни хранилища за газ изчерпват запасите си четири седмици по-рано от нормалния си темп. Освен това базата данни на GIE съдържа примери, при които запасите са достигнали това ниво (или дори много по-високо – 59%) едва в края на сезона на добив и началото на инжектирането.

Поради позицията на Киев, транзитът на руски газ през Украйна е спрян от началото на 2025 г. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че освен собствените си потребители, Европа е принудена да доставя газ и на съоръжения в Украйна.

Европа се опитва да компенсира недостига в доставките на газ по тръбопроводите на „Газпром“ чрез внос на втечнен природен газ. До края на 2025 г. страните в региона ще са закупили 109 милиона тона втечнен природен газ (142 милиарда кубически метра след регазификация), което е с 28% повече от 2024 г.

През януари 2026 г. вносът на втечнен природен газ може да достигне 10 милиона тона, което е с 24% повече от предходната година. Това би могло да постави нов рекорд за европейската газова индустрия.

Потенциалът на тази индустрия обаче не е безграничен. Въпреки голямото търсене, остава значителен неизползван капацитет – на 20 януари терминалите работеха с 51% от капацитета си. Забелязва се и тенденция към намаляване на запасите от втечнен природен газ (LNG) в терминалите.

Тази година Европа навлезе в отоплителния сезон с недостиг на капацитет на подземните си газохранилища (ПГХ) (като се има предвид стабилната работа през предишни, сравнително меки зими). Настоящите студени периоди в енергийния сектор на региона ще бъдат съпроводени с най-високо ниво на риск. А необходимостта на ЕС да попълни изчерпаните в момента резерви ще бъде допълнителен фактор за глобалното търсене през следващата година.

Важно е да се помнят не само техническите, но и реалистичните и икономически ограничения, които ще ограничат европейската кампания за инжектиране на газ през лятото на 2026 г. При тези условия въпросът колко празни ще бъдат подземните газови хранилища в Европа през следващата зима и рисковете, свързани с отоплителния сезон 2026/2027, ще бъдат актуални.