"Ростех": Русия разработи многоцелеви снаряди SC 226 и SC 228 "Многоточие" срещу дронове

Новите многоцелеви боеприпаси повишават тази ефективност 2,5 пъти на разстояние до 300 метра в сравнение със стандартните патрони

Руската холдингова компания "Високоточни системи", която е част от държавната технологична корпорация "Ростех", разработи и произведе първи партиди от многоцелевите снаряди SC 226 и SC 228 "Многоточие". Новите боеприпаси значително повишават ефективността на стандартния стрелкови огън срещу малки безпилотни летателни апарати, съобщи "Ростех".

"Боеприпасите "Многоточие" са разработени, като се имат предвид реалностите на съвременния бой, където миниатюрните дронове са се превърнали в една от основните заплахи за войниците. Опитът показва, че стрелковите оръжия са ефективно средство за защита срещу безпилотни летателни апарати. Новите многоцелеви боеприпаси повишават тази ефективност 2,5 пъти на разстояние до 300 метра в сравнение със стандартните патрони. Те вече са преминали оперативни изпитания в зоната на специалните военни операции и са доказали своята ефективност срещу малки и високоманеврени въздушни цели“, каза Бекхан Оздоев, индустриален директор на оръжейния клъстер на "Ростех", член на Съюза на руските машиностроителни предприятия, предава ТАСС.

"Ростех" уточни, че патроните CT 226 с калибър 5,45x39 мм и CT 228 с калибър 7,62x54 мм съдържат триелементен куршум, който се разпада в полет. "Използват се стандартна гилза и стандартен барут, което опростява серийното производство на "Многоточие" в предприятията за боеприпаси. Благодарение на конструкцията, и трите елемента са равномерно разделени при излизане от цевта, което подобрява точността на стрелба и значително увеличава вероятността за поразяване на малки цели", отбеляза държавната корпорация.

"Ростех" добави, че характеристиките на стрелковото оръжие остават непроменени при използване на "Многоточие", което елиминира необходимостта от модификации или монтаж на приставки. Патронът може да се използва и с монтиран заглушител.