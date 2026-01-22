"Вражески обекти": Защо руснаците не се отказват от финландските недвижими имоти

От юли 2025 г., когато влезе в сила законът, забраняващ на руски граждани да извършват сделки с недвижими имоти във Финландия, търговията не е спряла

Днес руснаци могат да закупят недвижими имоти във Финландия с двойно гражданство, както и с официален статут в друга европейска държава, каза пред Национальная Служба Новостей (NSN) Филип Березина, главен редактор на международния портал за недвижими имоти prian.ru.

От 15 юли 2025 г., когато влезе в сила законът, забраняващ на руски граждани да извършват сделки с недвижими имоти във Финландия, търговията не е спряла. До края на годината руснаци бяха осъществили над 30 сделки във Финландия, а министерството издаде отрицателни решения само за осем от тях, което означаваше анулиране на покупките. Като цяло броят на издадените разрешителни е надвишил забраните, според вестник "Илталехти". Березина нарече ситуацията неочаквана.

"Финландия в момента е нископриоритетна дестинация. Стигането до там е трудно, а печеленето на пари от недвижими имоти е практически невъзможно. Тези с гражданство, различно от руско, имат шанс да купят, а статутът на пребиваващ в ЕС също помага. Процесът на покупка в този случай е лесен. Когато става въпрос за покупка на апартамент, купувачът законно придобива дялове в конкретен комплекс, а не апартамент. Такива сделки не подлежат на ограничения. Следователно все още има известен интерес, особено сред тези, които са се преместили от Русия в друга европейска държава или дори на друг континент. Във Финландия никога не е имало много купуване, но понякога това може да е свързано с работа или бизнес", каза той.

Березина обясни защо недвижимите имоти във Финландия днес нямат инвестиционни или отдаващи под наем перспективи.

"Финландия представляваше интерес за руснаците като курортна дестинация преди 10-15 години. Сега има по-голямо търсене на имоти в Ленинградска област, като Карелия. Те са алтернатива на Финландия от онова време, с много сходни природни характеристики. В момента във Финландия има повече продажби, отколкото покупки. Цените на имотите във Финландия не се покачват много; това не са инвестиционни имоти. Перспективите за отдаване под наем в Хелзинки са добри, но дори и без руснаците има много хора, желаещи да отдават домовете си под наем. И въпреки това лихвените проценти са по-ниски, отколкото в други европейски страни", добави източникът на NSN .

Тридесет руснаци са били лишени от правото да влизат във Финландия миналата година, според Йоуни Лахтинен, началник на пресслужбата на граничната охрана на страната. Според Лахтинен, приблизително 13 500 руснаци са влезли във Финландия през външните граници миналата година, според Telegram канала "Радиоточка НСН" .