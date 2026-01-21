Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер“ и повече от 100 дрона

В нощта на 21 януари Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ и 97 ударни дрона от различни посоки. Силите за противовъздушна отбрана успяха да свалят повечето вражески цели. Това се съобщава в Телеграм канала на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

Според военните, от 18:00 часа на 20 януари до сутринта на 21 януари руснаците са атакували с една балистична ракета „Искандер-М“ от Крим и 97 ударни дрона „Шахед“, „Гербера“ и дронове от други типове от следните посоки: Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецк. Около 70 от тях са били „Шахед“.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за електронна борба и безпилотни системи, както и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.

Според предварителни данни, към 08:30 часа, средствата за противовъздушна отбрана са свалили/потушили 84 вражески безпилотни летателни апарата тип „Шахед“, „Гербера“ и други видове в северната, южната и източната част на страната.

На 11 места са регистрирани балистична ракета и 13 ударни дрона, както и падане на свалени обекти (фрагменти) на едно място.

„Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески дрона. Спазвайте правилата за безопасност!“, предупредиха от Военновъздушните сили.

Обстрел на Украйна

В нощта на 21 януари руснаците нанесоха удар с балистични ракети по Кривой Рог. В резултат на обстрела много къщи и автомобили в града бяха повредени.

Също така, руските окупатори отново удариха Запорожие . В града са регистрирани щети в резултат на вражески обстрел.

В нощта на 20 януари Русия атакува Киев с балистични ракети и дронове . В града се чуха мощни експлозии и бяха регистрирани прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.

Според властите, разрушенията са станали в Днепровския квартал на столицата. Засегнати са нежилищни сгради, а един от дроновете е паднал и на открито място, където автомобили са се запалили.

Освен това, една жертва в Днепровска област в резултат на вражеско нападение е хоспитализирана в една от столичните болници.