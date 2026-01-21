Русия тества нов мобилен наземен пусковик за хиперзвуковата ракета „Циркон”

Първото бойно изпитание на „Циркон“ беше обявено през февруари 2024 г.

Украинските въздушни сили съобщиха, че руските въоръжени сили са изстреляли хиперзвукова крилата ракета „Циркон“ по време на нощна атака срещу страната на 20 януари. Докато предишните изстрелвания на ракетата са били извършвани от кораби, последното изстрелване е било извършено от наземна пускова установка на спорния Кримски полуостров. Първото бойно изпитание на „Циркон“ беше обявено през февруари 2024 г., три години след доставката на първите ракети на Военноморските сили, като комбинацията от скорост Мах 9 и обхват 1000 километра им позволява да надминат с лекота възможностите на всички известни ракети, с изключение на китайските. Въпреки че е проектирана предимно като противокорабна ракета, „Циркон“ може да се използва и за нанасяне на удари по наземни цели като вторична функция, пише Military Watch Magazine.

Отдавна се очаква, че разработването на наземна мобилна пускова установка за „Циркон“ ще революционизира възможностите на руската брегова отбрана, която разгръща противокорабни ракети от мобилни пускови установки като значително по-рентабилен начин за доставка на огнева мощ. В момента руските крайбрежни отбранителни системи „Бастион“ използват предшественика на „Циркон“ – ракетата P-800 с по-малък обсег и значително по-ниска скорост, която все още се счита за една от най-мощните противокорабни крилати ракети в света и развива скорост от 3 Маха. По същия начин, по който „Бастион” се е доказал като много ефективен в ролята си на сухопътна атака от началото на руско-украинската война през февруари, така и „Циркон” може да бъде използван за прецизни удари срещу сухопътни цели с значително по-голям обсег и по-висока скорост от своя предшественик.

Руската държавна агенция по-рано съобщи, позовавайки се на източници от министерството на отбраната, че система за брегова отбрана, базирана на „Циркон“, ще влезе в експлоатация до края на 2022 г. и се разработва в НПО „Машиностроене“ в град Реутов близо до Москва. Източниците допълнително подчертаха, че ракетата ще бъде способна да атакува наземни цели. Не е известно обаче дали това се е осъществило, въпреки че въвеждането в експлоатация през 2026 г. остава възможно. В момента този тип ракети се използва на редица руски военни кораби, като първата атомна атакуваща подводница от клас „Ясен-М”, оборудвана с тези ракети, беше пусната в експлоатация през март 2025 г. Тъй като руските корабостроителници не са построили нови разрушители или крайцери за Военноморските сили от съветската епоха насам, „Циркон” остава от решаващо значение за компенсиране на много от недостатъците на надводния флот на страната.