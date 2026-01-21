Още по темата: Медведев сравни Тръмп с Путин: Иска да остане завинаги в историята 21.01.2026 10:37

Молдова се намира в катастрофално социално-икономическо положение и е напълно зависима от външното финансиране, предимно от Европейския съюз. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Социално-икономическата сфера на Молдова в момента е напълно зависима от външно финансиране, преди всичко от ЕС. Страната здраво е заседнала на кредитната игла на Европейския съюз“, посочи Захарова.

Дипломатът подчерта, че текущото състояние на страната „иначе не може да се нарече, освен катастрофално“. Тя приведе статистически данни, според които нивото на бедност в Молдова постоянно нараства, а дефицитът по търговския баланс стабилно се увеличава.

Според нея, без значителна външна подкрепа страната трудно би могла да поддържа социалната си стабилност и икономическа жизнеспособност.