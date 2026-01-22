Дмитриев: Келлог иска да продължи войната в Украйна с празни обещания

Още по темата: Стив Уиткоф: Преговорите за уреждане на украинския проблем се свеждат до един въпрос 22.01.2026 10:47

Бившият специален пратеник на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог би искал да продължи войната в Украйна, но не разполага с реални средства за това, според Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

"Поддръжниците на войната се опитват да я продължат, като дават празни обещания", коментира Дмитриев думите на Келлог в социалната мрежа X.

Warmongers begging for the war to continue by giving false promises 👇 https://t.co/n2cFhA99C7 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 22, 2026

Кийт Келог заяви на форума в Давос, че ако Украйна оцелее тази зима и стигне до март-април, предимството ще бъде на страната на Украйна. По-рано се появиха медийни съобщения, че Келог ще напусне поста си в администрацията на Тръмп до края на 2025 г.