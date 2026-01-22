Дмитриев: Келлог иска да продължи войната в Украйна с празни обещания

Автор: Петя Кузева
Русия
кадър: X.com
Кийт Келог

Бившият специален пратеник на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог би искал да продължи войната в Украйна, но не разполага с реални средства за това, според Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ). 

"Поддръжниците на войната се опитват да я продължат, като дават празни обещания", коментира Дмитриев думите на Келлог в социалната мрежа X.

Кийт Келог заяви на форума в Давос, че ако Украйна оцелее тази зима и стигне до март-април, предимството ще бъде на страната на Украйна. По-рано се появиха медийни съобщения, че Келог ще напусне поста си в администрацията на Тръмп до края на 2025 г. 

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения