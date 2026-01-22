Песков: Приносът към Съвета за мир ще изисква деблокиране на активите на Русия в САЩ

Превеждането на 1 млрд. долара в т.нар. „Съвет на мира“, който се формира по инициатива на Съединените щати, ще изисква размразяване на руски активи, намиращи се на американска територия. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков по време на брифинг, като подчерта, че към момента не е ясно как подобен трансфер би могъл да бъде оформен юридически, предават руски медии.

„Как точно ще бъде оформен този внос от правна гледна точка, засега не е ясно - всичко това предстои да се обсъжда“, посочи Песков. По думите му подобна стъпка неминуемо ще наложи конкретни действия от страна на Вашингтон. „Това изисква разблокиране. А подобно решение, разбира се, предполага определени действия от страна на Съединените щати“, допълни представителят на Кремъл.

Ден по-рано президентът Владимир Путин заяви по време на оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия, че Москва би могла да внесе необходимия 1 млрд. долара за участие в „Съвета на мира“, използвайки замразените в САЩ руски активи, блокирани по време на предишна американска администрация.

„Съветът на мира“ първоначално е замислен като механизъм за уреждане на конфликта в ивицата Газа, но впоследствие форматът му е разширен. Структурата се създава по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, който възнамерява да я оглави в качеството си на председател, разполагайки с изключително право на вето върху вземаните решения.

Таксата за постоянно членство в „Съвета на мира“ възлиза на 1 млрд. долара, докато безплатното участие е ограничено до срок от три години. В устава на организацията обаче не се уточнява по какъв начин ще бъдат използвани събраните средства, нито се поставят ясни ограничения, които да обвързват дейността на съвета единствено с палестинския въпрос.